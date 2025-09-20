AKP'deki istifa depremi... Mehmet Uçum cephesinden 'temizlik' çıkışı

AKP son üç günde sekiz il başkanı görevinden ayrıldı. AKP'den yapılan açıklamada, Elazığ, Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis ve Ordu il başkanlarının değiştirildiği belirtildi.

Peş peşe elen istifalara Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'a yakınlığı ile tanınan Mehmet Çek'ten dikkat çeken bir yorum geldi.

Çek, AKP'nin açıkladığı gibi 'performans kaynaklı' bir değişikliği olmadığını 'temizlik' yapıldığını söyledi. Çek X hesabından şunları ifade etti:

"İstifa değil, performanstan kaynaklı değil; `Temizlik` AK Partinin teşkilattan sorumlu yeni genel başkan yardımcısı Ahmet Büyükgümüş bir kirliliği, usulsüzlüğü bile isteye tolere edecek bir isim değil. Gerekeni yapıyor."

NELER OLDU?

AKP'de üç gün içinde sekiz il başkanı görevden alındı. Parti, “çalışmaların yetersizliği”ni gerekçe gösterdi. Elazığ’daki uyuşturucu skandalına ise açıklamada değinilmedi.

İstifalara ilişkin ilk resmi açıklama geldi. Parti yönetimi, il başkanlarının görevden alınma gerekçesini “kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmaların istenilen düzeyin altında kalması” olarak duyurdu.

İstifa edenler arasında Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da yer aldı. Yıldırım, oğlunun uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa ettiğini duyurdu. Ancak parti açıklamasında bu olaya değinilmedi.

Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, görevini bırakırken “Bu bir veda değil, bayrak yarışıdır” ifadesini kullandı. Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş da görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Son olarak Tunceli İl Başkanı Bülent Süner'in de istifa ettirildiği belirtildi.