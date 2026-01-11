İstanbul'da dün gecenin bilançosu açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde yağmur ve şiddetli rüzgar kentte etkisini gösterdi.

Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kenti etkisi altına alan fırtınada çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını durdurarak fırtınanın dinmesini bekledi. Kaldırımda yürüyen yayalar ise su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

İstanbul'da dün geceki felaketten geriye bu kareler kaldı! Hayat adeta felç oldu

VALİLİK DÜN AKŞAMIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, dün İstanbul'da etkili olan fırtınaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştüğü, 112 çağrı merkezine 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça ihbarı, 18 hasar gören ağaç ve 1 hasar gören bina olmak üzere toplam 193 ihbar geldiği bildirildi.

İstanbul'da şiddetli fırtına faciası: Devrilen tabela genç kadının üzerine çöktü

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce, 10.01.2026 Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları çerçevesinde İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştır. Fırtınalı ve yağışlı hava, uyarılara paralel olarak, cumartesi günü gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak şehir genelinde etkili olmuştur.

Cumartesi günü, İstanbul geneline metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne; 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça, 18 hasar gören araç, 1 hasar gören bina olmak üzere toplam 193 ihbar gelmiştir. Gelen ihbarlara ilgili birimler en hızlı şekilde müdahale etmiş olup, vatandaş mağduriyetlerinin en aza indirilmesi sağlanmıştır.

Öte yandan fırtına ve sağanak yapış nedeniyle; İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında sefer iptali yaşanmamıştır. İDO seferleri sorunsuz şekilde yapılmaktadır. BUDO ve Şehir Hatları'na bağlı güzergahlarda 15 sefer iptali yaşanmıştır. İstanbul Boğazı transit gemi trafiği çift yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."