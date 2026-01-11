İstanbul'da dün geceki felaketten geriye bu kareler kaldı! Hayat adeta felç oldu

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi.

Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli şekilde kullandı.

Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi.

Zeytinburnu'nda 3 ağaç fırtınadan devrildi: Bir kişi ağacın altında kaldı!

Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı.

Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarında yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

RÜZGARDA KÖPRÜDE İLERLEMEKTE ZORLANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE AMBULANS SİPER OLDU

Kent genelinde aralıklarla etkili olan lodos, motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücüsünün yardımına ambulans şoförü yetişti. Motosiklet sürücüsü, ambulansın yardımıyla güvenli bir şekilde köprüyü geçti.

BİR OTOMOBİL KAYGANLAŞAN YOLDA TAKLA ATTI

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla attı.

Hava yastıkları açılan otomobilde ağır hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan araçtakiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamircisini su bastı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, iş yerinin zemininin suyla dolduğu, bir kişinin diğerlerini "Prizlere dokunmayın. Elektrikte sıkıntı olabilir." şeklinde uyarması yer aldı.

Bahçelievler'de, Ahmet Yesevi Caddesi kuvvetli yağış nedeniyle adeta göle döndü, araçlar suyun içinde zorlukla ilerledi.

Bağcılar'da, Fatih Caddesi'nde rögarlardan taşan suyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Park halindeki bir minibüsün tekerlekleri suyla dolan çukura battı.

Üsküdar Libadiye Kavşağı'nda yola biriken su nedeniyle sürücülerin temkinli seyrettikleri gözlendi.

Kentin bazı bölgelerinde dolu yağarken, Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.

Ataşehir'de yolda biriken suyu fark etmeyen sürücüler, araçlarıyla, yol kenarından geçen yayaları ıslattı.

Kuvvetli yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'nın tamamında etkili oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde çakan şimşeklerin geceyi aydınlatması, cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE ÇÖKEN YOLDA ÇUKUR OLUŞTU

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde, kuvvetli yağışın ardından yolda çökme yaşandı.

Bir aracın tekerlekleri çökme nedeniyle oluşan çukura saplandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak aracı kaldırmak için çalışma yaptı.

ÜSKÜDAR'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Kentte etkili olan sağanak, yer yer dolu yağışıyla devam etti.

Üsküdar'da aniden bastıran dolu nedeniyle yollar ve kaldırımlar kısa sürede beyaza büründü.

Bir halı sahanın dolu yağışı sonucu beyaza büründüğü anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.