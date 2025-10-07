Özgür Özel gündeme getirdi... Sayıştay raporu ortaya çıktı: İşte AKP'nin nadir toprak elementleri planı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM’de yaptığı grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi. Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump ile Erdoğan arasında gerçekleştiği öne sürülen bir görüşmeye atıf yapan Özel, “nadir toprak elementleri” meselesine ayrı bir parantez açtı.

Özel, “Gitmiş nadir elementlerin pazarlığını etmiş. Bunların en çok olduğu yer Eskişehir’de ve batarya üretimi, akıllı telefon, lazer türbini gibi teknolojiler için çok önemli olan Beylikova’daki bu madenleri Trump’a veriyor, karşısında meşruiyet alıyor. Bu altın yumurtlayan tavuğu çıkarır Trump’a verirsen; işleyecek, seneye sana satacak. Eldeki bitecek, 30 yıl sonra torunlarımız ağzını açıp bakacak” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel 'Yalvarıyorum Trump'a sattırmayalım' diyerek haykırmıştı! İşte nadir elementler hakkında bilinmeyen detaylar

"ERDOĞAN’A MANİ OLUN"

CHP lideri, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Buradan yalvarıyorum. Bu ülkenin geleceğini kendi geleceği ile Trump’a trampa yapan Erdoğan’a mani olun. Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz, sattırmayız.”

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Özel’in çıkışının ardından CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yavuzyılmaz, Eti Maden İşletmeleri’nin 2023 Sayıştay Denetim Raporu’na atıfta bulunarak, "Eti Maden İşletmeleri Sayıştay Denetim Raporuna göre AKP’nin, Eskişehir Beylikova’daki Nadir Toprak Elementlerinin dışa bağımlı olunmadan üretilmesini sağlayacak endüstriyel tesisleri kurma sürecini savsakladığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bulguda; Havacılık, savunma, uzay sanayi, biyomedikal alanlarında kullanılan nadir toprak elementlerinin bölgedeki keşfinin yıllar öncesine dayanmasına rağmen, Endüstriyel tesis kurulumuna dair hiç bir gelişmenin olmadığı belirtiliyor! Anlaşılıyor ki AKP’nin amacı, milli servetimiz olan nadir toprak elementlerini ülkemizde zengileştirmek değil, bu paha biçilmez madenleri cevher halinde ucuz fiyattan ABD’ye peşkeş çekmek. Zira 2025 itibariyle, hala endüstriyel tesis kurulumu konusunda bir ilerleme yok! Bunun adı, vatanın altını üstüne getirip talan ettirmektir! Kaynak: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2023 yılı Sayıştay Raporu"