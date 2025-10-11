ABD-Çin ticaret savaşı yeniden alevleniyor: Pekin’in mineral hamlesine Washington’dan tarife misillemesi

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, gümrük vergilerinin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini ve halihazırda yüzde 30 olan ve bazı durumlarda çok daha yüksek olan Çin ihracatına uygulanan diğer gümrük vergilerinin “üzerine” uygulanacağını yazdı. Trump, ABD'nin ayrıca kritik yazılımlar üzerinde ihracat kontrolleri uygulayacağını da belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping

Cuma günü daha önce yaptığı bir paylaşımda Trump, misilleme yapma ve Çin lideri Xi Jinping ile planlanan toplantıyı iptal etme tehdidinde bulunmuştu.

‘KÖTÜ NİYETLİ VE DÜŞMANCA’

ABD Başkanı, Çin'in bu hafta nadir toprak mineralleri ihracatına getirdiği kısıtlamaları “kötü niyetli ve düşmanca” olarak nitelendirdi, bunların “dünyadaki hemen hemen her ülkenin hayatını zorlaştıracağını” söyledi.

Trump, iki hafta sonra Güney Kore'de düzenlenecek uluslararası ekonomi konferansında Xi ile görüşmeyi planladığını, “ancak artık bunun için bir neden kalmadığını” söyledi.

“Şu anda üzerinde düşündüğümüz politikalar arasında, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin büyük ölçüde artırılması da var. Aynı şekilde, ciddi olarak değerlendirilen birçok başka karşı önlem de var.”

‘NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ’

Beyaz Saray lideri daha sonra, gümrük vergilerinin 1 Kasım tarihinden önce geri çekilebileceğini ve Xi ile planlanan görüşmenin iptal edilmesinin kesin olmadığını belirtti.

Trump, “Ne olacağını göreceğiz” dedi. Çin'in hamlesini “çok, çok kötü” olarak nitelendirdi.

SAVUNMA SANAYİSİ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Nadir toprak mineralleri, motorlar, frenler, yarı iletkenler ve savaş uçakları dahil olmak üzere bir dizi ürünün üretiminde hayati öneme sahip. Mineraller bu yıl ABD ile Çin arasındaki gerginliğin merkezinde yer aldı. Trump daha önce de Çin'in ihracatına aşırı gümrük vergileri uygulamış, ancak bu vergiler ticareti kısıtlayıp her iki ülkedeki şirketlere zarar verdikten sonra geri çekmişti.

Çin nadir toprak mineralleri iki ülke arasındaki krizin ortasında yer alıyor

KARŞILIKLI KISITLAMALAR

Nisan ayında Çin hükümeti, Trump'ın Çin mallarına uyguladığı sert gümrük vergilerine, ABD'li otomobil üreticileri ve savunma sanayi üreticilerine yönelik mineral ihracatını kısıtlayarak yanıt verdi.

ABD’li çip devi Çin’in hedefinde: Soruşturma başlattı

NYT’nin haberine göre Trump yönetimi, çip tasarım yazılımı, uçak motorları ve diğer ürünlerin ihracatına kendi kısıtlamalarını uygulayarak Çin'i geri adım atmaya teşvik etmeye çalıştı. Çin ürünlerine uygulanan ABD gümrük vergileri en az yüzde 145'e yükseldi, bu da iki ülke arasındaki ticaretin büyük bir kısmını durdurdu ve Amerikan mağaza raflarının boşalacağına dair endişeleri artırdı.

ABD FABRİKALARINDA KRİZ

Çin'in mineral kısıtlamaları, ABD fabrikalarının kapanması tehdidini beraberinde getirdi ve Çin'in tedarikine bağımlı olan ABD'yi geri adım atmaya zorladı.

Sonunda, her iki ülkenin yetkilileri bu bahar yapılan toplantılarda kırılgan bir ateşkes sağladı ve bu ateşkes, Trump'ın gümrük vergilerini düşürmesine ve Pekin'in daha fazla mineral ihracatını onaylamasına yol açtı.

ÇİN’DEN YENİ HAMLE

Perşembe günü Pekin, yarı iletkenler ve diğer teknolojilerin küresel üretimi üzerinde daha geniş bir yetki alanı talep ederek kontrollerini yeniden artırdı.

Çin hükümeti, çip üretimi de dahil olmak üzere, Çin'de üretilen nadir toprak elementlerini en az miktarda içeren ürünleri ihraç eden tüm şirketlerin lisans almasını zorunlu kılacağını açıkladı. Bu ihracatlar, minerallerin Çin'in madencilik, işleme veya mıknatıs üretim teknolojileri kullanılarak üretilmesi durumunda da kontrol edilecek.

YABANCI ORDULARA İZİN YOK

Yabancı ordularla herhangi bir bağlantısı olan şirketlerin bu lisansları büyük ölçüde reddedileceği belirtildi. Çin hükümeti ayrıca elektrikli otomobiller için pil üretimi için gerekli ekipmanlara da yeni kontroller getirdi.

ABD’NİN YARI İLETKEN HAMLESİNE CEVAP

Çin'in kısıtlamalarının küresel niteliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin yarı iletkenlere uyguladığı kısıtlamaları yansıtıyor. Bu kısıtlamalar, dünyanın herhangi bir yerinde Amerikan çip teknolojisini kullanan tüm şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin yönergelerine uymasını şart koşuyor.

Nadir elementler için Rusya ve Çin yerine yön ABD'ye döndü!

Çin, bu kısıtlamalara, hakim olduğu sektörleri düzenlemek için kendi çerçevesini geliştirerek yanıt verdi. Çin, dünyadaki nadir toprak elementlerinin yüzde 70'ini çıkarıyor ve küresel mineral arzının yaklaşık yüzde 90'ının kimyasal işlenmesini gerçekleştiriyor.

ABD’Lİ DEV ŞİRKETE SORUŞTURMA

Cuma günü Çin, Amerikan çip üreticisi Qualcomm hakkında bir antitröst soruşturması başlattığını ve Çin limanlarına yanaşan ABD gemileri için yeni ücretler uygulayacağını da duyurdu.

Çin, ABD'li yarı iletken şirketi Qualcomm'a yönelik soruşturma başlattı

Analistler, Çin'in mineral kısıtlamalarının Trump ve Xi arasındaki toplantı öncesinde avantaj elde etmek için bir girişim olabileceğini tahmin etmişti.

Liderler arasında planlanan zirveye iki haftadan biraz fazla bir süre kala, iki tarafın toplantıyı gerçekleştirmek için gerilimi azaltmaya istekli olup olmayacağı belirsizdi.

TRUMP ÇİN’İN DURDUK YERE YAPTIĞINI SÖYLÜYOR

Trump, sosyal medya paylaşımında Çin'in politikalarının “birdenbire ortaya çıktığını” söyledi. Trump, ABD'nin Çin ile son altı aydaki ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, Çin'in nadir toprak mineralleri üzerinde tekel sahibi olmasına rağmen, ABD'nin “daha güçlü ve daha geniş kapsamlı” başka tekellerinin olduğunu söyledi.