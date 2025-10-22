New York borsası, ABD-Çin gerilimiyle düşüşle kapandı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanacağı endişeleriyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,71 azalışla 46.590,41 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,53 düşüşle 6.699,44, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,93 kayıpla 22.740,40 puandan günü tamamladı.

Piyasalarda, ABD’nin Çin’e yönelik yeni ticaret kısıtlamaları hazırlığında olduğu yönündeki haberler risk iştahını azaltırken, federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam etmesi de belirsizliği artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamalarına misilleme olarak bu ülkeye yazılım destekli ihracat sınırlamaları getirmeyi değerlendirdiği bildirildi. Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olası görüşmesine ilişkin “karışık sinyaller” vermesi de piyasalarda tedirginlik yarattı.

Bu gelişmelerin ortasında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çinli yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere bugün Malezya’ya hareket ettiğini duyurdu.

Öte yandan, bütçe krizi nedeniyle federal hükümetin kapanmasının devam ettiği ABD’de, Trump yalnızca geçici bütçe tasarısının onaylanması durumunda Demokratlarla görüşeceğini açıkladı.

Bilanço sezonu da yatırımcıların odağında yer alırken, teknoloji devleri günün kaybedenleri arasında yer aldı.

Netflix’in üçüncü çeyrek karı beklentilerin altında kalınca hisseleri %10,1 değer kaybetti.

Texas Instruments dördüncü çeyrek gelir tahminleriyle hayal kırıklığı yaratınca hisseleri %5,6 geriledi.

AT&T ise abone sayısını artırmasına rağmen hisselerinde %1,9 düşüş yaşadı.

Analistler, piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak olan “Muhteşem Yedili” grubundan Tesla’nın finansal sonuçlarının yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini belirtti.