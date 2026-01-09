Suriye Ordusu’na “Hendek tecrübesi” desteği

Uğur ERGAN

Suriye Ordusu’nun Halep’te SDG güçlerine yönelik başlattığı operasyonun işleyişi ile ilgili gözlerden kaçırılmaması gereken önemli bir ayrıntı var.

O da şu:

Operasyonun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının polis özel hareket birliklerinin de desteğiyle 10 yıl önce terör örgütü PKK’ya karşı yaptığı “Hendek operasyonları” ile benzerlikler içermesi.

Hatırlayalım, 2015’te çözüm sürecinin sona ermesinin ardından PKK ve bağlantılı gruplar Güneydoğu Anadolu’daki bazı il ve ilçelerde “özyönetim” çağrısı yaparak, hendekler kazmış, barikatlar kurmuş ve el yapımı patlayıcılarla (EYP) tuzaklar kurmuştu.

Ağırlıklı Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari il merkezleri ile ilçelerinde TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü güçlerinin Aralık 2015’te başlattığı operasyonlar Haziran 2016’ya kadar sürmüştü.

Operasyonlar süresince tank ve diğer zırhlı araç birlikleri, “Bordo Bereli” olarak bilinen özel kuvvetler ile EYP’lerin imhasında SAT/SAS komandoları da devreye girmişti.

Suriye Ordusu’nun aynı Halep’te yaptığı gibi hendek operasyonları sırasında da birçok kez sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Resmi verilere göre operasyonlarda asker, polis ve korucu olmak üzere 793 güvenlik görevlisi şehit düşmüş, 5 binden fazla PKK’lı da etkisiz hale getirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Halep’teki operasyonun tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirildiğini, Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye’nin gerekli desteği sağlayacağını vurguladı.

SURİYE’DEKİ TSK VARLIĞI

Talep halinde TSK’nın Suriye güçlerine destek iletmesi güç olmaz. Çünkü Suriye’de kimi kaynaklara göre 20 bine yakın Türk askerinin olduğu iddia edilirken, Halep merkeze 50 ile 100 kilometre uzaklıklarda 50’ye yakın noktada Türk askeri varlığından bahsediliyor.

Ayrıca TSK’nın Suriye topraklarında Süleyman Şah TÜrbesi’nin nakli için 2015’de “Şah Fırat”; Cerablus ile El Bab’ta IŞİD ve YPG’ye karşı 2016-2017’de “Fırat Kalkanı”; Afrin bölgesinde 2018’de YPG’ye karşı “Zeytin Dalı”; Tel Abyad ve Resulayn arasında YPG/SDG'ye karşı 2019’da “Barış Pınarı” ve son olarak da 2020’de İdlib’de Esad güçlerine karşı “Bahar Kalkanı” harekatlarını yaptığını unutmamak gerekiyor.

FİZİKEN DESTEK YOK AMA

MSB’nin dünkü açıklamasından, TSK’nın Suriye Ordusu’nun operasyonlarına bu aşamada “fiziken destek vermediği”ni anlıyoruz.

Peki, Suriye Ordusu Halep operasyonunu yürütürken, Türkiye’nin 10 yıl önce yaptığı hendek operasyonlarından elde ettiği tecrübelerin Suriye tarafına aktarılmadığını söylemek mümkün mü?

Bu kritik soruya, “Başkentin derin kulislerinde, Suriye Ordusu’nun Halep operasyonlarını planlamasında Türkiye’nin hendek operasyonlarında elde ettiği tecrübelerden yararlandığının konuşulduğunu belirterek” yanıt vermiş olayım.