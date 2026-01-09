Dışişleri'nden AB ve GKRY'ye çifte standart tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralması nedeniyle düzenlenen törendeki bazı ifadelere tepki gösterdi.

GKRY’nin AB Dönem Başkanlığı’nı Devralması Vesilesiyle Düzenlenen Etkinlikte Yapılan Konuşmalar Hakkında:



GKRY'nin AB Dönem Başkanlığı’nı devralması vesilesiyle 7 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen etkinlikte yapılan çeşitli konuşmalarda Kıbrıs Adası bağlamında sarf edilen “işgal”,… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) January 8, 2026

‘"İŞGAL" VE "İSTİLA" İFADELERİ GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR’

Keçeli, 7 Ocak'taki etkinlikte Kıbrıs Adası bağlamında kullanılan "işgal", "istila" ve "bölünme" gibi ifadelere tepki gösterdi. Yaptığı paylaşımda, "Söz konusu ifadeler, Ada'daki tarihi ve güncel gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır" dedi.

‘GERÇEK "İŞGAL" 1963'TE BAŞLADI’

Sözcü Keçeli, tek işgalin 1963 yılında başladığını belirterek açıklamasında, "Ada'daki tek 'işgal', Kıbrıs Rum tarafının 1963 yılında Anayasa'yı ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını açıkça ihlal ederek ortaklık devletinin makamlarını gasbından kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

AB'YE ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Keçeli, AB yetkililerinin Kıbrıslı Türklerin varlığını görmezden gelen tutumunu eleştirdi. Bu tutumun, AB'nin savunduğu iddia edilen temel değerlerle ilgili "çifte standart" izlediğini gösterdiğini belirtti.

‘RUM TARAFI AB BAŞKANLIĞINI KÖTÜYE KULLANIYOR’

Açıklamanın devamında, Kıbrıs Rum tarafının AB Dönem Başkanlığını, Kıbrıs meselesine dair "çarpık söylem ve uzlaşmaz pozisyonlarını" ortaya koymak amacıyla kötüye kullandığını kaydeden Keçeli, bu durumun AB'nin Kıbrıs meselesinde tarafsız bir aktör olamayacağını gösterdiğini ifade etti.

‘İFADELERİ REDDEDİYORUZ’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer alıyor: