Japon modellerine rakip! AB'nin uygun fiyatlı elektrikli araç reformu

Avrupa Birliği, elektrikli otomobillerinde bir yenileme hazırlığı içinde. Bunlara resmi olarak "Küçük Uygun Fiyatlı Otomobiller" adı veriliyor.

Son aylarda Japonya'nın başarı formülüne yönelmiş olsak da, gerçek şu ki, küçük ve daha uygun fiyatlı otomobiller Avrupa'da uzun zamandır mevcut. Brüksel, yerli üreticilerin Asya rekabetiyle başa çıkmasına yardımcı olmak istiyor ve Japon kei formatına göre modellenen minyatür otomobillerden oluşan orijinal planı reddediyor.

Volkswagen ID. Polo, testlerinin son aşamasında ve 2026 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Çoğumuz bu küçük elektrikli arabaların Japon kei modellerine benzeyeceğini, yani küçük ve kutu gibi ama ucuz şehir içi araçlar olacağını düşünmüştük. Ancak gerçek oldukça farklı ve olumlu bir şekilde farklı çıktı.

Yeni 'M1E' kategorisi, 4,2 metreye kadar uzunluktaki elektrikli araçları kapsıyor. Bu, pratikte Fiat Grande Panda, Citroen e-C3, Renault 5, Opel Corsa veya Peugeot 208 gibi benzer modellerin zaten bu gruba ait olduğunu bildiğimiz anlamına geliyor. Ayrıca, 2026 için duyurulan Škoda Epiq veya Volkswagen ID.Polo gibi gelecekteki modeller de bu kategoriye giriyor.

Avrupalı ​​üreticiler zaten bu kompakt elektrikli modellere milyarlarca yatırım yapıyor. Onlardan sıfırdan başlamalarını istemek ekonomik intihar olurdu. Bu nedenle AB bu formatı kabul etti, çünkü üreticiler satılan her elektrikli otomobil için "süper puan" alacaklar. Yani, toplam CO2 emisyonları ölçülürken satılan bir otomobil 1,3 araç olarak sayılıyor. Bu önemli bir rahatlama sağlıyor.

Bu sistem sayesinde üreticiler, elektrikli ve geleneksel araçlar arasında daha kolay bir denge kurabiliyor. Elektrikli otomobil satışları, içten yanmalı motorlu spor modellerini de ürün gamında tutmalarına olanak tanıyor ve bu da hız tutkunlarını memnun edecek.

Daha uygun fiyatlara ek olarak, elektrikli araç sahipleri şunlardan da yararlanabilirlerdi: vergi avantajları, daha ucuz veya ücretsiz park yeri, şehir merkezlerindeki kısıtlı trafik bölgelerine ücretsiz giriş.

Bir diğer güzel şey ise fiyatların makul olması. Tahminler, temel versiyonlar için 15.000 ila 20.000 euro arasında bir fiyat aralığı olduğunu gösteriyor.

Üreticiler şu anda nihai belgeleri, yani 2018/858 sayılı Avrupa Yönetmeliği'ndeki değişiklikleri bekliyorlar. Bunu Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak bir oylama izleyecek. İyi haber şu ki, kurallar önümüzdeki 10 yıl boyunca değişmeden yürürlükte kalacak, bu da sektör ve müşteriler için istikrar anlamına geliyor.