Tayland ve Kamboçya Dışişleri Bakanları Çin'de görüşecek

Tayland ve Kamboçya Dışişleri Bakanlarının, iki ülke arasındaki ihtilaflı sınır hattında yaşanan çatışmaları durdurmaya yönelik varılan ateşkes anlaşmasının ardından, Çin arabuluculuğunda görüşmeler yürüteceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuang Ketkeow ile Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, 28 Aralık’ta Çin’in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir araya gelecek.

Görüşmelere Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin arabuluculuk yapacağı belirtilirken, toplantıya üç ülkeden askeri yetkililerin de katılacağı kaydedildi.

ABD 'barış' çağrısı yaptı; çatışmalar devam ediyor

ASEAN toplantısında ateşkes çıkmadı: Gerilim devam ediyor

Açıklamada, Çin’in Tayland ile Kamboçya arasında varılan ateşkesi olumlu karşıladığı vurgulanarak, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve uluslararası toplumla birlikte barış sürecine katkı sunmak için çaba gösterildiği ifade edildi. “Çin, Kamboçya ve Tayland’ın daha kapsamlı ve ayrıntılı iletişim kurabilmesi için gerekli koşulları yaratmaya ve platform sağlamaya hazırdır” denildi.

Pekin yönetimi, sınır anlaşmazlığından kaynaklanan çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla 18 Aralık’ta arabuluculuk girişimi başlatmıştı. Bu kapsamda Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin Tayland ve Kamboçyalı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin ardından, Çin’in Asya İşleri Özel Temsilcisi Dıng Şicün taraflar arasında mekik diplomasisi yürütmekle görevlendirilmişti.

TAYLAND-KAMBOÇYA ANLAŞMAZLIĞI

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tarafların bugün imzaladığı "Ortak Bildiri" kapsamında iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.