ABD 'barış' çağrısı yaptı; çatışmalar devam ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile yaptığı telefon görüşmesinde Tayland-Kamboçya sınırındaki çatışmalardan endişe duyduklarını belirterek, Malezya’da imzalanan barış anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Tayland ile Kamboçya arasında süren sınır gerilimini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, devam eden çatışmalardan “endişe duyduklarını” ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış konusundaki tutumunu iletti. Rubio, Malezya’da imzalanan barış anlaşmasının eksiksiz uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Rubio ayrıca, ABD’nin Tayland ve Kamboçya arasında kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla yürütülecek görüşmelere destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

SINIR ANLAŞMAZLIĞI YILLARA DAYANIYOR

Güneydoğu Asya’da 817 kilometrelik sınır hattını paylaşan Tayland ve Kamboçya arasındaki anlaşmazlık, sınırların 19. yüzyılın sonlarında Fransız işgali döneminde çizilmesine dayanıyor. İlk ciddi çatışmalar, Kamboçya’nın 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydettirme girişimiyle başlamıştı.

Papa Noel ayininde konuştu: '1 günlük ateşkes'Papa Noel ayininde konuştu: '1 günlük ateşkes'

1178 dolandırıcı Çin'e iade edildi1178 dolandırıcı Çin'e iade edildi

Bu yıl 28 Mayıs’ta sınır ihlali nedeniyle kısa süreli çatışmalar yaşanmış, taraflar sorunun barışçıl yollarla çözümü konusunda mutabakata varmıştı. Ancak 24 Temmuz’da çıkan yeni çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda, tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

