1178 dolandırıcı Çin'e iade edildi

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin, Kamboçya, Laos, Myanmar, Tayland ve Vietnam güvenlik yetkililerinin 14 Kasım'da yaptığı toplantıda alınan kararla bölgede eşgüdümlü operasyonlar düzenlendi.

1178 ŞÜPHELİ ÇİN'E İADE EDİLDİ

Operasyonlar sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, 1 Aralık'tan bu yana 1178 şüpheli, Tayland üzerinden Çin'e iade edildi.

Çin vatandaşı şüphelilerin internet ve telefon dolandırıcılığı suç örgütlerinde faaliyet gösterdiği düşünülüyor.

Askeri yönetimden seçimler öncesi af kararı: 3 binden fazla tutuklu etkilendi

Çin, Myanmar ve Tayland otoritelerinin bölgede 20 Şubat'tan bu yana sürdürdükleri eşgüdümlü operasyonlarda şimdiye dek Çin vatandaşı 6 bin 600 şüphelinin ülkeye iadesi sağlandı.