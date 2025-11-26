Askeri yönetimden seçimler öncesi af kararı: 3 binden fazla tutuklu etkilendi

Myanmar'da darbe ile yönetimi eline alan ordu, 28 Aralık'ta yapılacak genel seçimler öncesinde 3 binin üzerinde tutuklu için toplu af kararı aldığını duyurdu.

3 BİNİN ÜZERİNDE MAHKUM İÇİN AF KARARI

Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, "Devlet Güvenlik ve Barış Komisyonu"nun konuya ilişkin açıklamasında, Ceza Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca yargılanan 3 bin 85 tutukluyu kapsayacak şekilde af çıkarılırken, aynı suçtan yargılanan 5 bin 580 kişiye yönelik devam eden davaların da kapatılacağı bildirildi.

Af kararının, 28 Aralık’ta yapılacak genel seçimlerde oy kullanabilme gerekçesiyle alındığı belirtilse de, tahliyelerin ne zaman başlayacağı açıklanmadı.

Öte yandan, af kapsamındaki maddenin "tahrik yasası" olarak bilindiği ve bu yasa uyarınca çok sayıda siyasi tutuklunun da yargılandığı aktarıldı.