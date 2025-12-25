Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı

Yayınlanma:
Kar yağışı uyarılarının ardından güncel bilgiler için gözleri çevrildiği Meteoroloji, "Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak?" sorusunu aşama aşama yanıtladı.

Türkiye, mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla kışa başladı. Uzmanların önce Ocak ayının ikinci haftası için beklediği soğuk ve karlı hava tahminleri erkene çekildi.

AKOM ve Prof. Dr. Orhan Şen, karlı havanın Aralık ayının son günlerinde İstanbul dahil olmak üzere Marmara'yı etkisi altına alacağını açıklamasının ardından Meteoroloji de yılbaşına kadar ki periyot için uyarıları peş peşe sıraladı.

YILBAŞI GECESİ HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ AŞAMA AŞAMA YANITLADI

Meteoroloji'den yılbaşına kadar İstanbul için uyarılarda bulunurken çevre illerde yaşanacakları da açıkladı. Herkesin aklındaki "Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak?" sorusu şu şekilde yanıtlandı:

  • 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesi'nin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
  • İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışlarınsa yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura şekline dönmesi bekleniyor.yilbasi-gecesi-hava-nasil-olacak-meteoroloji-asama-asama-yanitladi.jpg
  • Kent genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor. yilbasi-gecesi-hava-nasil-olacak-meteoroloji-asama-asama-yanitladi-2.jpg
  • 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor

