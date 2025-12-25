Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı

Türkiye, mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla kışa başladı. Uzmanların önce Ocak ayının ikinci haftası için beklediği soğuk ve karlı hava tahminleri erkene çekildi.

AKOM ve Prof. Dr. Orhan Şen, karlı havanın Aralık ayının son günlerinde İstanbul dahil olmak üzere Marmara'yı etkisi altına alacağını açıklamasının ardından Meteoroloji de yılbaşına kadar ki periyot için uyarıları peş peşe sıraladı.

YILBAŞI GECESİ HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ AŞAMA AŞAMA YANITLADI

Meteoroloji'den yılbaşına kadar İstanbul için uyarılarda bulunurken çevre illerde yaşanacakları da açıkladı. Herkesin aklındaki "Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak?" sorusu şu şekilde yanıtlandı:

Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı