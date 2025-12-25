AKOM bu kez saatini vererek açıkladı: Birden soğuyacak kar yağacak

Yayınlanma:
Peş peşe gelen kar yağışı tahminlerinin ardından İstanbulluları uyaran AKOM bu kez saatini vererek açıkladı. O gün hava birden soğuyacak kar yağacak...

Yılbaşı öncesinde heyecan yaratan kar yağışı uyarılarının ardından mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkları düşürerek kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardıKar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı

BİRDEN SOĞUYACAK KAR YAĞACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırdan 11-13 derece aralığında mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyreden sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak 10 derecelerin altında, pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" denildi.

yeni-proje-24.jpg

AKOM BU KEZ SAATİNİ VEREREK AÇIKLADI

AKOM bu kez saat vererek uyarı yaparken 28 Aralık Pazar akşam saatleri ve 29 Aralık Pazartesi günü için kar yağışı beklentisini açıkladı. Yüksek yerlerde kar ve beraberinde karla karışık yağmur görüleceği tahmin edildi.

akom-bu-kez-saatini-vererek-acikladi-birden-soguyacak-kar-yagacak-3.jpg

AKOM'un raporu şöyle:

26 Aralık Cuma: Parçalı ve çok bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

28 Aralık Pazar: Karla karışık yağmurlu, yüksekler karlı

29 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu, yüksekler karlı

akom-bu-kez-saatini-vererek-acikladi-birden-soguyacak-kar-yagacak-2.jpg

30 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

