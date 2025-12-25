Şam yönetimi: SDG ile temasları askıya aldık

Son dakika haberi... Suriye Enformasyon Bakanlığı: SDG’nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28’inde nihai yanıtımızı vereceğiz. Suriye hükümeti ile SDG arasında temaslar şu anda askıya alınmıştır.

Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında askeri entegrasyon konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 10 Mart’ta imzalanan mutabakatın ardından iki tarafın da örgütün Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine entegrasyonu konusunda anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

"SDG İLE TEMASLAR ASKIYA ALINDI"

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Suriye Enformasyon Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "SDG’nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28’inde nihai yanıtımızı vereceğiz. Suriye hükümeti ile SDG arasında temaslar şu anda askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

