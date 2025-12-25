Şam yönetimi ve SDG anlaştı! Mazlum Abdi'den ilk açıklama!

Yayınlanma:
SDG/YPG lideri Mazlum Abdi, Şam yönetimi ile yapılan temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle yapılan temaslarda 'ortak bir anlayışa' varıldığını belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, Kuzey ve Doğu Suriye’de oluşturulan Müzakere Komitesine destek amacıyla düzenlenen Danışma Kurulu toplantısında, SDG/YPG ile Şam yönetimi arasında devam eden entegrasyon görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

MA'da yer alan habere göre; askeri entegrasyon başlığına değinen Abdi, taraflar arasında ortak bir anlayışın oluştuğunu belirterek, “Askeri güçlerin entegrasyonu konusunda, kamu yararına uygun şekilde taraflar arasında ortak bir anlayışa varılmıştır” dedi.

'YÖNETİM MODELİ' VURGUSU

Mazlum Abdi mutabakat ve entegrasyon süreciyle ilişkin, "Suriye’nin tamamını kapsayan kalıcı bir çözüme ulaşabilmek için, zaman ve kapsamlı müzakereler gerektiren anayasal konuların bulunduğu açıktır. Suriye’deki çözümün, aşırı merkeziyetçi yapılardan uzak, kapsayıcı ve dengeli bir yönetim modeli temelinde şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, hükümet biçimi ve ülkeyi oluşturan tüm bileşenlerin sürece etkin katılımı, çözümün temel direkleri arasında yer almaktadır. Tüm kesimlerin beklentilerini yansıtan bir anayasaya ulaşabilmek için daha derin ve yapıcı bir diyalog gereklidir" değerlendirmesinde bulundu.

"SINIR GEÇİŞLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR KONUSUNDA İLERLEME SAĞLANDI"

Sınır geçişleri ve doğal kaynakların paylaşımı ile ilgili ilerleme kaydettiklerini de belirten Mazlum Abdi, "Sınır geçişleri ve sınırların yönetimi konusunda ortak bir vizyon oluşturma yönünde ilerleme kaydedilmektedir. Doğal kaynakların, herhangi bir tarafın değil, tüm Suriyelilerin ortak mülkü olduğu yönünde net bir anlayış bulunmaktadır. Birçok temel başlıkta görüş birliği sağlanmış olup, önümüzdeki süreçte kalan tüm konularda da anlaşmaya varılmasını umut ediyoruz. Bu çerçevede, bölge halkının kendi bölgelerini anayasal bir çerçeve içinde, demokratik ve meşru mekanizmalar aracılığıyla yönetmesini savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

