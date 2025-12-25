Şam yönetimi ile SDG arasında kritik anlaşma: İmzanın atılacağı tarih belli oldu

Şam yönetimi ile SDG arasında kritik anlaşma: İmzanın atılacağı tarih belli oldu
Yayınlanma:
Şam yönetimi ile SDG/YPG, yaklaşık 90 bin milisin Suriye ordusu ve güvenlik güçlerine entegrasyonu konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Suriye televizyonu anlaşmanın 27–30 Aralık’ta resmen açıklanacağını belirtti.

Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında askeri entegrasyon konusunda önemli bir aşamaya gelindi. 10 Mart’ta imzalanan mutabakatın ardından taraflar, örgütün Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine entegrasyonu konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Suriye basını ABD baskısı diyerek aktardı: Şara SDG/YPG’ye fiili özerklik vermeyi kabul etti iddiasıSuriye basını ABD baskısı diyerek aktardı: Şara SDG/YPG’ye fiili özerklik vermeyi kabul etti iddiası

TARİH BELLİ OLDU

Suriye TV, Şam yönetimi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kapsamlı anlaşmanın yıl sonundan önce açıklanmasının beklendiğini aktardı. Görüşmeler ABD gözetiminde yürütülürken, anlaşmanın 27-30 Aralık tarihleri arasında resmiyet kazanması öngörülüyor.

3 ASKERİ TÜMEN KURACAK

Plan kapsamında yaklaşık 90 bin SDG/YPG üyesinin Suriye ordusu ve emniyetine entegre edilmesi hedefleniyor. Rakka, Deyrizor ve Haseke bölgelerinde SDG’ye bağlı üç askeri tümen kurulması da planlanıyor.

ABD’nin yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya’nın da anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamlanması için yoğun diplomatik çaba yürüttüğü ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Dünya
Yanardağ 39’uncu kez patladı: 425 metreye lav püskürttü
Yanardağ 39’uncu kez patladı: 425 metreye lav püskürttü
Rusya Ay’a nükleer santral kuracak
Rusya Ay’a nükleer santral kuracak