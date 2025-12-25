Şam yönetimi ile SDG arasında kritik anlaşma: İmzanın atılacağı tarih belli oldu

Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında askeri entegrasyon konusunda önemli bir aşamaya gelindi. 10 Mart’ta imzalanan mutabakatın ardından taraflar, örgütün Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine entegrasyonu konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Suriye basını ABD baskısı diyerek aktardı: Şara SDG/YPG’ye fiili özerklik vermeyi kabul etti iddiası

TARİH BELLİ OLDU

Suriye TV, Şam yönetimi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kapsamlı anlaşmanın yıl sonundan önce açıklanmasının beklendiğini aktardı. Görüşmeler ABD gözetiminde yürütülürken, anlaşmanın 27-30 Aralık tarihleri arasında resmiyet kazanması öngörülüyor.

3 ASKERİ TÜMEN KURACAK

Plan kapsamında yaklaşık 90 bin SDG/YPG üyesinin Suriye ordusu ve emniyetine entegre edilmesi hedefleniyor. Rakka, Deyrizor ve Haseke bölgelerinde SDG’ye bağlı üç askeri tümen kurulması da planlanıyor.

ABD’nin yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya’nın da anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamlanması için yoğun diplomatik çaba yürüttüğü ifade ediliyor.