Suriye basını ABD baskısı diyerek aktardı: Şara SDG/YPG’ye fiili özerklik vermeyi kabul etti iddiası

Suriye merkezli medya kuruluşu +963’ün Şam yönetimi kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, SDG/YPG ve geçici hükümet arasında örgütün entegrasyonu konusunda anlaşmaya varıldı.

HTŞ yönetiminden olduğu belirtilen kaynak, daha fazla detay vermeden SDG/YPG’nin hükümet yapılarına nasıl entegre edileceğinin birkaç gün içerisinde resmen açıklanacağını söyledi.

‘ŞAM YÖNETİMİ YAZILI TEKLİF İLETTİ’

Syria in Transition dergisi ise iddiayı bir adım ileri götürerek Şam yönetiminin SDG/YPG’ye ilettiği teklifin detaylarını haberleştirdi.

Buna göre, Şam yönetiminin Savunma Bakanı Murhaf Abu Qasra, SDG/YPG yönetimini, önceden sözlü olarak anlaşılan şartları HTŞ lideri Şara’nın kabul ettiğine dair bilgilendirdi. Bu bilgi SDG-HTŞ görüşmelerine aşina bir kaynağa dayandırıldı.

DETAYLARI TOM BARRACK ONAYLADI

HTŞ yönetimi tarafından Rojava’ya gönderilen yazılı mesajda Şara’nın ABD’ye gitmeden önce SDG/YPG ile sözlü olarak anlaştığı şartları onayladığı, bu şartları ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da gördüğü belirtildi.

Bununlar birlikte iki taraf arasında 10 Mart Mutabakatı’na rağmen süren çatışmaların ardından Şam yönetimi ilk defa anlaşmayı yazılı olarak onaylamış oldu.

SDG/YPG FİİLİ ÖZERKLİĞİNİ KORUYACAK

Anlaşmanın şartlarına göre SDG/YPG, faaliyetlerine 3 ana dala ayrılmış tek bir yapı olarak devam edecek. Bu kapsamda örgüt, Suriye’nin kuzeydoğusunun güvenliğinden sorumlu olacak “Sınır Koruma Tümeni”, örgütün bünyesinde halihazırda mevcut olan “Kadın Tümeni” ve IŞİD gibi aşırılıkçı gruplara karşı geçici hükümetle koordineli olarak çalışacak olan “Anti-Terör Tümeni” olmak üzere 3’e ayrılacak. Bu 3 tümen, direkt olarak SDG/YPG’nin kontrolünde olacak.

Ayrıca haberdeki iddiaya göre Şam yönetimine bağlı hiçbir asker Kuzeydoğu Suriye’ye giremeyecek. Bu SDG/YPG’nin fiili olarak özerkliğini koruması anlamına geliyor.

SDG’YE BAKANLIK VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI YARDIMCILIKLARI

Anlaşma kapsamında iddia edilen, Şam’ın başka bir tavizine göre ise SDG/YPG’ye hükümetin ordu ve güvenlik birimlerinde “önemli” temsil konumları verilecek, ayrıca Savunma ve İçişleri bakan yardımcılıkları ve Genelkurmay yardımcılığı görevleri örgüte ayrılacak.

ASIL ORDUDA LİDERLİK GÖREVLERİ DE VERİLECEK

Bunun yanı sıra 70 üst düzey SDG/YPG komutanı, Suriye’de merkezi yönetime bağlı olacak ulusal orduda çeşitli liderlik rollerine getirilecek.

ŞARA ABD BASKISINA DAYANAMADI MI?

Habere göre anlaşmanın temelleri, Şara yönetiminin Suriye’yi temel unsurları ABD ve SDG/YPG olan IŞİD’e karşı koalisyona katılmasını onaylamasının ardından atıldı. Bunun ardından ABD yetkilileri Şam’ı örgütün “Anti-Terör Tümenié ile ortak çalışması için baskı altına aldı. Fakat kaynaklara göre Şara bunu kabul etmedi.

Şara’nın ABD’den dönmesinin ardından sözlü anlaşmayı uygulamayı reddetmesinin ardından gerilim arttı. Bu anlaşmanın yazıya dökülmesi ve SDG/YPG’ye iletilmesi bu kapsamda bir taviz olarak nitelendiriliyor. Bu tavizin sebebi olarak ise Şara’ya yönelik artan ABD baskısı olarak değerlendiriliyor.