ABD ve HTŞ’den ortak IŞİD operasyonu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile Şam’daki HTŞ yönetimine bağlı militanlar, 24-27 Kasım tarihleri arasında Suriye'nin güneyinde ortak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda IŞİD'e ait 15'ten fazla silah deposunun tespit edilerek imha edildiği açıklandı.

GENİŞ YELPAZELİ MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

CENTCOM'tan yapılan yazılı açıklamada, havan ve roket mühimmatları, çeşitli çaplarda silahlar, makineli tüfekler, tanksavar mayınları ve patlayıcı düzenek malzemelerinin imha edildiği belirtildi. Operasyonun IŞİD'in yeniden yapılanma girişimlerine karşı önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Saldırı hazırlığındaydılar! İstanbul'da IŞİD operasyonu: 14 kişi yakalandı

"TEHDİT OLUŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, "Bu başarılı operasyon, örgütün saldırı kapasitesini daha da zayıflatmıştır. IŞİD'in ABD ve müttefiklerine yönelik tehdit oluşturacak düzeye ulaşmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

HTŞ yönetimi IŞİD karşıtı koalisyona resmen katıldı: SDG/YPG’den açıklama geldi

SURİYE KOALİSYONA KATILMIŞTI

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, Suriye'nin IŞİD'e karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığını duyurmuştu. Suriye hükümeti bu koalisyona katılan 90. ortak oldu.