HTŞ yönetimi IŞİD karşıtı koalisyona resmen katıldı: SDG/YPG’den açıklama geldi

Suriye’deki geçici HTŞ yönetimi, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona resmen katılarak 90. ortak oldu. Bugüne kadar SDG/YPG’nin ABD için en önemli yerel ortak olarak değerlendirildiği koalisyona Esad rejiminin ardından gelen geçici HTŞ yönetimi de dahil edildi. Suriye'deki ABD Büyükelçiliği, bu gelişmeyi "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

BEYAZ SARAY ZİYARETİ SONRASI RESMEN AÇIKLANDI

Bu katılım, ABD'nin Suriye Büyükelçiliği tarafından sosyal medya platformu Twitter üzerinden duyuruldu. Büyükelçiliğin paylaşımında, "Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır" dendi.

"Suriye, resmen IŞİD’i yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90. ortak oldu."

هذه لحظة مفصلية بتاريخ سوريا وبالحرب العالمية ضد الإرهاب. سوريا أصبحت رسميًّا الشريك رقم 90 الذي انضم للتحالف الدولي لهزيمة داعش. pic.twitter.com/qi09BtDNYI — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) November 11, 2025

SDG/YPG’DEN AÇIKLAMA

SDG/YPG Genel Komutanı Mazlum Abdi, HTŞ yönetiminin koalisyona katılmasının ardından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti.

Abdi, geçici Şam yönetiminin kararıyla Suriye’nin koalisyona dahil edilmesine ilişkin Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir görüşme yaptıklarını duyurdu.

‘BARRACK İLE HARİKA BİR GÖRÜŞME YAPTIK’

“Suriye konusundaki liderliği ve Suriye halkına yücelme fırsatı tanıdığı için Başkan Donald Trump'a teşekkür ederim. Başkan Şara ile Beyaz Saray'da yapılan görüşmenin sonuçlarını ve SDG'NİN Suriye devletine entegrasyonunu hızlandırma taahhüdümüzü görüşmek üzere Büyükelçi Tom Barrack ile az önce harika bir telefon görüşmesi yaptım.

Şara: Suriye ABD ile iş birliği içinde hareket edecek

'IŞİD'E KARŞI ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM'

Suriye'nin IŞİD'e karşı küresel koalisyona katılımı, IŞİD'in kalıcı yenilgisini sağlama ve bölgeye yönelik tehdidini ortadan kaldırma amaçlı girişimleri güçlendirmek ve ortak çabaları artırmak yolunda çok önemli bir adımı temsil etmektedir. Birleşik bir Suriye'de halkımız için daha müreffeh ve güvenli bir geleceğe doğru ilerleme kaydetmek amacıyla ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde titizlikle çalışıyoruz.”

Bomba yapım videoları paylaşıyorlardı: İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

NE OLMUŞTU

Uluslararası Koalisyon, 2014'teki kuruluşundan bu yana Suriye ve Irak'ta IŞİD'E karşı birçok operasyon düzenlemişti. Ancak koalisyon faaliyetleri sürerken Suriye hükümeti, bu operasyonlara resmi olarak dahil edilmemişti.