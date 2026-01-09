X'ten skandal karar! Grok'a para veren bikinili fotoğraf yapabilecek

Yayınlanma:
Güncelleme:
Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu, yapay zeka aracı Grok’ta yer alan görüntü düzenleme özelliğini yalnızca ücretli abonelere açtı. Kararın, Grok’un kişilerin rızası olmadan cinsel içerikli deepfake görüntüler üretebildiği yönündeki tepkilerin ardından alındığı belirtildi.

X kullanıcılarının fotoğrafları, Grok yapay zekasıyla rızaları olmadan sahte çıplak veya bikinili görsellere dönüştürülebiliyor.

Yapay zeka uygulaması Grok'un paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldı

YALNIZCA ÜCRETLİ ABONELERE HİZMET SUNACAK

Yapay zeka aracı Grok’un, kullanıcıların başkalarına ait fotoğrafları dijital olarak “soyarak” cinsel içerikli hale getirmesine yönelik talepleri yerine getirmesi, hem yetişkinler hem de çocuklar için bu tür içeriklerin üretilebildiği endişesiyle kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Yeni uygulamayla birlikte Grok'un görüntü düzenleme taleplerine yanıt verirken yalnızca ücretli abonelere hizmet sunacağı belirtildi.

Grok'un dünyayı ayağa kaldıran soyunma özelliğinden nasıl korunursunuz?Grok'un dünyayı ayağa kaldıran soyunma özelliğinden nasıl korunursunuz?

Bu da bu tür taleplerde bulunan kullanıcıların adlarının ve ödeme bilgilerinin platformda kayıtlı olacağı anlamına geliyor. Ancak bu adım, eleştirmenler tarafından “sorunu çözmekten çok erişimi kısıtlayan bir önlem” olarak değerlendirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

