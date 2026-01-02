Grok'un dünyayı ayağa kaldıran soyunma özelliğinden nasıl korunursunuz?

Yapay zekanın gündelik yaşamdaki yeri giderek artarken son günlerde X platformunda yayılan bir akım, yapay zekayla rızasız görüntü üretimi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Kullanıcılar, Grok adlı yapay zekayı kullanarak diğer kişilerin veya ünlülerin fotoğraflarını saniyeler içinde rızaları olmadan sahte çıplak veya bikinili görsellere dönüştürüyor.

SOSYAL MEDYADA AKIMA DÖNÜŞTÜ

İlginç bir şekilde, bazı kullanıcılar fotoğrafın altına “kıyafetlerini çıkar” veya “bikini giydir” gibi komutlar yazıyor ve Grok bu komutları çoğu zaman yerine getiriyor. Bu durum sadece ünlüleri değil, platformdaki sıradan kullanıcıları da hedef alıyor. Paylaştığınız herhangi bir fotoğraf, saniyeler içinde rızanız olmadan manipüle edilebiliyor.

Grok'la konuşanlar dikkat

Elon Musk ise tepkilere kayıtsız kaldı; kendisine bikini giydirilen bir fotoğrafı “mükemmel” diyerek paylaştı.

GROK'UN BU ÖZELLİĞİNDEN NASIL KORUNURSUNUZ?

Bu tür rızasız içeriklerden korunmak isteyen kullanıcılar, şu adımları uygulayabilir: