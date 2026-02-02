Apple için önemli uyarı: Bu kelimeyi sakın Google'da aramayın

Apple için önemli uyarı: Bu kelimeyi sakın Google'da aramayın
Yayınlanma:
Forbes’un güvenlik yazarı Zak Doffman, Apple kullanıcılarının Google’da “Mac cleaner” araması yaparken dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Uzmanlar, özellikle reklamlı sonuçlar üzerinden gerçekleştirilen siber saldırılara karşı uyarıda bulunarak, Mac sahiplerinin macOS’un kendi araçlarını kullanmasının çok daha güvenli olacağını vurguladı.

Siber güvenlik uzmanları, Apple kullanıcılarını Google’da “Mac cleaner” kelimesini aramaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Uyarının nedeni olarak, arama sonuçları üzerinden kullanıcıların zararlı yazılımlara veya siber saldırılara maruz kalabilmesi gösteriliyor.

Euronews'in Apple Insider’dan aktardığına göre, Google’da “Mac cleaner” aramalarında görünen sponsorlu reklamlar, kullanıcıları sahte Apple destek sayfalarına yönlendiriyor.

SAHTE SİTELER ZARARLI YAZILIM YÜKLÜYOR

Uzmanlar, bazı web sitelerindeki komutların kullanıcıların cihazına zararlı yazılımlar yüklediğini belirtiyor. Bu sayfalar, Apple’ın resmi sitesini taklit ederek Mac’in depolama alanını temizleme veya boş alan açma gibi vaatlerle kullanıcıları kandırıyor. Kullanıcılar gerçekte depolama alanını temizlediklerini zannederken, Apple’ın resmi sitesine benzeyen sayfalarda yer alan makro ve komut dosyalarını çalıştırmaya yönlendiriliyor.

CLICKFIX BENZERİ SALDIRILAR DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlar, bazı sayfalarda Apple’ın resmi internet sitesini andıran ancak tıklanamayan bağlantıların yer aldığına dikkat çekiyor. Bu yöntemin, daha önce karşılaşılan “ClickFix” saldırılarına benzediği belirtilirken, saldırıların temelinde kullanıcıların normalde asla çalıştırmayacağı Terminal komutlarını manuel olarak girmeye yönlendirilmesi bulunuyor.

NE YAPMALI?

Güvenlik uzmanları, Google arama sonuçlarında yer alan talimatlara dayanarak Terminal' üzerinden komut çalıştırmanın son derece tehlikeli olduğunu vurguluyor.

Bu komutlar, “macOS depolama alanını temizliyormuş” veya “paket kuruyormuş” gibi görünürken, arka planda gizlice zararlı bir komut dosyasını indiriyor ve tam kullanıcı yetkileriyle çalıştırıyor.

