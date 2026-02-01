Google'da en çok bunu aratıyoruz! Türkiye'nin dijital karnesi şaşırttı: İşte internete girme nedenimiz

Dijitalleşmenin hızla artması ve internet erişiminin yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye'deki dijital hizmet kullanım oranları rekor seviyeye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile uluslararası analiz raporu ‘We Are Social 2025’ verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin güncel internet ve sosyal medya istatistikleri netleşti.

NÜFUSTAN FAZLA MOBİL ABONE VAR

Türkiye nüfusunun 86 milyona yaklaştığı belirtilen raporda, dijital altyapının kullanımına dair çarpıcı veriler yer aldı. Geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla ülkedeki mobil abone sayısı 99.1 milyona yükseldi.

Ekim 2025 verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 62.3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam, toplam nüfusun yüzde 70.9’una tekabül ediyor. Daha dikkat çekici bir istatistik ise sosyal medya kullanıcılarının toplam internet kullanıcılarına oranı oldu. Bu oran yüzde 80.4 olarak gerçekleşti; yani internete giren hemen hemen herkes, en az bir sosyal medya platformunu aktif olarak kullanıyor.

GÜNDE 7 SAAT 13 DAKİKA "ONLİNE" KALIYORUZ

Rapor, Türk halkının ekran başında geçirdiği süreyi de ortaya koydu. Türkiye’deki kullanıcılar, günlük ortalama 7 saat 13 dakika internette vakit geçiriyor. Bu sürenin önemli bir kısmı, yani 4 saat 4 dakikası cep telefonları üzerinden gerçekleşiyor.

Sosyal medyada harcanan süre ise haftalık bazda hesaplandı. Buna göre kullanıcılar, sosyal medya platformlarında haftada ortalama 25 saat 4 dakika zaman harcıyor. Verilere göre ülkedeki toplam internet trafiğinin yüzde 76.58’i mobil cihazlar üzerinden akıyor, bu da masaüstü kullanımının giderek azaldığını gösteriyor.

İNTERNETİ EN ÇOK "BİLGİ EDİNMEK" İÇİN KULLANIYORUZ

Kullanıcıların internete girme nedenleri analiz edildiğinde, ilk sırada yüzde 71.6 ile "bilgi edinme" amacı yer aldı. Vatandaşlar interneti en çok merak ettikleri konuları araştırmak ve gündemi takip etmek için kullanıyor.

EN ÇOK ARANAN KELİME 'HAVA DURUMU' OLDU

Raporda, Türkiye'de en çok kullanılan web siteleri ve sosyal medya uygulamaları da sıralandı. Türkiye'den en çok ziyaret edilen internet sitesi Google olurken, arama motorunda en çok aratılan kelime "Hava Durumu" oldu.

Sosyal medya tercihlerinde ise Instagram açık ara önde gidiyor. İstatistiklere göre Türkiye'deki sıralama şöyle:

Instagram: Sosyal ağ kullanıcılarının yüzde 89.5'i tarafından kullanılıyor. (Toplam kullanıcı: 62.3 milyon)

WhatsApp: Kullanım oranı yüzde 88.9.

YouTube: Kullanım oranı yüzde 78. (Toplam kullanıcı: 57.9 milyon)

Facebook: Kullanım oranı yüzde 68.6.

X (Twitter): Kullanım oranı yüzde 58.7.

Bu verilerle birlikte Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip uygulamanın 62.3 milyon kişiyle Instagram olduğu, onu 57.9 milyonla YouTube'un takip ettiği tescillendi.

"VERİ GÜVENLİĞİ EN KRİTİK KONU"

Raporun sonuçlarını ve dijitalleşme sürecini değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artan kullanım oranlarının veri güvenliği risklerini de beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen dijital platformların, gözetim ve veri güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, ‘We Are Social 2025 Raporu’nun bu konuları uluslararası düzenlemeler ve Türkiye özelinde ele aldığını belirtti.

"KULLANICI RIZASI DIŞINDA VERİ TOPLANIYOR"

Bakan Uraloğlu, dijital gözetim ve veri mahremiyeti konusunda şu önemli uyarılarda bulundu:

"Gözetim, veri toplama ve analiz süreçlerini içerirken, bu süreçler genellikle kullanıcıların rızası dışında gerçekleşmektedir. Gözetim türleri; yığınsal veri izleme, biyometrik gözetim ve nesnelerin interneti (IoT) üzerinden veri toplama gibi farklı alanlara ayrılmaktadır. Bu faaliyetler hem bireylerin mahremiyetini hem de ulusal güvenliği etkileyebilmektedir."

KİMLİK HIRSIZLIĞI VE SİBER SALDIRI TEHLİKESİ

Kişisel verilerin korunmasının dijital çağın en büyük zorluklarından biri olduğunu ifade eden Uraloğlu, verilerin kötüye kullanımının kimlik hırsızlığı ve finansal kayıplara yol açabileceğini hatırlattı.

Dünya genelinde dijital platformların veri ihlallerine karşı savunmasız olduğunun görüldüğünü ve bunun büyük ekonomik kayıplar yarattığını belirten Bakan, siber saldırı yöntemlerine de değindi:

"Siber saldırılar, özellikle kötü amaçlı yazılım ve oltalama yöntemleriyle kullanıcıların verilerini hedef alırken, bu saldırılara karşı güçlü şifreler, iki faktörlü kimlik doğrulama gibi yöntemlerle önlemler alınması önerilmektedir."

Türkiye’de dijital platform kullanımının artmasıyla birlikte düzenleyici çerçevenin de geliştiğini aktaran Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Küresel standartlar göz önünde bulundurularak dijital platformlara yönelik düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi ve kullanıcı odaklı bir yaklaşım benimsenmesi büyük önem taşıyor. Dijital platformların etkin yönetimi, veri güvenliği ve gözetim mekanizmalarının iyileştirilmesiyle mümkündür. Bununla birlikte, siber tehditlere karşı toplumsal farkındalığı artıracak kampanyalar ve eğitimler, öne çıkan bir diğer önemli husustur."