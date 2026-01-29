15 yaş altına sosyal medya yasağı taslağı ortaya çıktı! Ailelere de yetki verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı, 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getiren yasa taslağı ortaya çıktı. Dört maddelik taslağa göre, 5651 sayılı İnternet Yasası’nda değişiklik planlanıyor.

Bakanlık yetkililerinin, bugün TBMM’de AKP Grubu’na taslak hakkında sunum yapacağı öğrenildi.

Taslağın en dikkat çekici maddesi, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanması. Yasalaşması hâlinde sosyal ağ sağlayıcılar, bu yaş grubuna hizmet sunamayacak. Bu kapsamda şu hüküm getiriliyor:

“Sosyal ağ sağlayıcı, on beş yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamaz ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.”

DW Türkçe'den Alican Uladağ'ın haberine göre; 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik hizmetlerde de sosyal ağ sağlayıcılar, ayrıştırılmış içerikler sunmakla ve ebeveyn kontrol araçları oluşturmakla yükümlü olacak. Yeni hükümler şöyle:

“Sosyal ağ sağlayıcı; açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlar. Ebeveyn kontrol araçları;

a) Hesap ayarlarının kontrol edilmesine,

b) Satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına,

c) Kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına, ilişkin mekanizmaları içerir.”

AKP'den sosyal medya için "RTÜK" hazırlığı! Tek tek denetlenecekmiş

DİJİTAL OYUNLAR İÇİNDE KURALLAR DEĞİŞİYOR

Taslakta dijital oyunlara yönelik düzenlemeler de yer alıyor. "Oyun sağlayıcı" ve "oyun dağıtıcı" kavramları ilk kez yasaya giriyor. Yeni maddeye göre şu kriterler getirilecek:

Oyun sağlayıcı, dijital oyunları yaş kriterine göre derecelendirmekle yükümlü olacak.

Oyun dağıtıcı, bu derecelendirmeye uygun olmayan oyunları dağıtamayacak.

Uygunsuz içerikler kaldırılacak.

Oyunlarda da ebeveyn kontrolü şartı

Oyun dağıtıcılar da tıpkı sosyal ağ sağlayıcılar gibi ebeveyn kontrol araçları sunmakla yükümlü olacak.

AİLELERE DE YETKİ VERİLECEK

Taslakta dijital oyunlar için ebeveyn 'kontrolü' düzenlemesi de yer aldı: