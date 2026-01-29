15 yaş altına sosyal medya yasağı taslağı ortaya çıktı! Ailelere de yetki verilecek

15 yaş altına sosyal medya yasağı taslağı ortaya çıktı! Ailelere de yetki verilecek
Yayınlanma:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı yasa taslağına göre, 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getiriliyor. Sosyal ağlara yaş doğrulama zorunluluğu geliyor. 15 yaş üstü çocuklar için ebeveyn kontrolü, içerik ayrımı ve kullanım süresi sınırı öngörülüyor. Dijital oyunlar da yaş derecelendirmesi ve ebeveyn denetimine tabi olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı, 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getiren yasa taslağı ortaya çıktı. Dört maddelik taslağa göre, 5651 sayılı İnternet Yasası’nda değişiklik planlanıyor.

Bakanlık yetkililerinin, bugün TBMM’de AKP Grubu’na taslak hakkında sunum yapacağı öğrenildi.

Taslağın en dikkat çekici maddesi, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanması. Yasalaşması hâlinde sosyal ağ sağlayıcılar, bu yaş grubuna hizmet sunamayacak. Bu kapsamda şu hüküm getiriliyor:

“Sosyal ağ sağlayıcı, on beş yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamaz ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.”

DW Türkçe'den Alican Uladağ'ın haberine göre; 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik hizmetlerde de sosyal ağ sağlayıcılar, ayrıştırılmış içerikler sunmakla ve ebeveyn kontrol araçları oluşturmakla yükümlü olacak. Yeni hükümler şöyle:

“Sosyal ağ sağlayıcı; açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlar. Ebeveyn kontrol araçları;
a) Hesap ayarlarının kontrol edilmesine,
b) Satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına,
c) Kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına, ilişkin mekanizmaları içerir.”

AKP'den sosyal medya için "RTÜK" hazırlığı! Tek tek denetlenecekmişAKP'den sosyal medya için "RTÜK" hazırlığı! Tek tek denetlenecekmiş

DİJİTAL OYUNLAR İÇİNDE KURALLAR DEĞİŞİYOR

Taslakta dijital oyunlara yönelik düzenlemeler de yer alıyor. "Oyun sağlayıcı" ve "oyun dağıtıcı" kavramları ilk kez yasaya giriyor. Yeni maddeye göre şu kriterler getirilecek:

  • Oyun sağlayıcı, dijital oyunları yaş kriterine göre derecelendirmekle yükümlü olacak.
  • Oyun dağıtıcı, bu derecelendirmeye uygun olmayan oyunları dağıtamayacak.
  • Uygunsuz içerikler kaldırılacak.
  • Oyunlarda da ebeveyn kontrolü şartı
  • Oyun dağıtıcılar da tıpkı sosyal ağ sağlayıcılar gibi ebeveyn kontrol araçları sunmakla yükümlü olacak.

AİLELERE DE YETKİ VERİLECEK

Taslakta dijital oyunlar için ebeveyn 'kontrolü' düzenlemesi de yer aldı:

“Ebeveyn kontrol araçları;
a) Hesap ayarlarının kontrol edilmesine,
b) Satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına,
c) Kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına, ilişkin mekanizmaları içerir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Türkiye
Doktorun kulak zarı yırtıldı müezzin 'kendimi savundum' dedi! Konya'yı karıştıran sıra kavgası
Doktorun kulak zarı yırtıldı müezzin 'kendimi savundum' dedi! Konya'yı karıştıran sıra kavgası
Penguen akımına katılan Çerçioğlu'nu pişman ettiler! Tepkilerin arkası kesilmedi
Penguen akımına katılan Çerçioğlu'nu pişman ettiler! Tepkilerin arkası kesilmedi
Süpürge demiri ile çocuğu dövüp gasbettiler
Süpürge demiri ile çocuğu dövüp gasbettiler