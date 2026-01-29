AKP'den sosyal medya için "RTÜK" hazırlığı! Tek tek denetlenecekmiş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde yapılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, sosyal medya içeriklerinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri ele aldığı öğrenildi. Bu toplantıda AKP'lilerden sosyal medya için 'RTÜK' uygulaması önerisi geldi.

SOSYAL MEDYA SUÇA SÜRÜKLÜYORMUŞ

Göktaş, sunumunda sosyal medya platformlarının denetimsiz olduğunu savundu. Dijital mecraların çocukları suça sürüklediğini ve mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığını iddia etti.

“Hiçbir şey yapmamak bir seçenek olamaz” diyen Göktaş, bazı ülkelerde uygulanan yasaklara ve düzenlemelere örnek verdi.

AKP YÖNETİCİLERİNDEN SOSYAL MEDYAYA RTÜK GELSİN ÖNERİSİ

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Toplantıda bazı MKYK üyeleri, RTÜK benzeri bir “dijital denetim kurulu” kurulması gerektiğini savundu.

Bu yapının, özellikle gençleri hedef alan şiddet, uyuşturucu ve cinsel içerikli paylaşımlarla daha etkin mücadele edebileceği dile getirildi.

Üyeler, bugüne dek sosyal medya platformlarına getirilen yükümlülüklerin etkili olmadığını belirtti. TikTok, Instagram, YouTube ve X gibi uygulamalarda zararlı içeriklerin kolayca erişilebilir olduğuna dikkat çekildi. Şirketlerin ülkelere göre farklı kısıtlama politikaları uygulamasının sorunları derinleştirdiği ifade edildi.