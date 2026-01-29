AKP'den sosyal medya için "RTÜK" hazırlığı! Tek tek denetlenecekmiş

AKP'den sosyal medya için "RTÜK" hazırlığı! Tek tek denetlenecekmiş
Yayınlanma:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AKP MKYK toplantısında sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Dijital mecraların denetimsiz olduğunu savunan Göktaş, mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığını söyledi. Toplantıda, sosyal medya için RTÜK benzeri bir dijital denetim kurulu kurulması önerisi gündeme geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde yapılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, sosyal medya içeriklerinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri ele aldığı öğrenildi. Bu toplantıda AKP'lilerden sosyal medya için 'RTÜK' uygulaması önerisi geldi.

SOSYAL MEDYA SUÇA SÜRÜKLÜYORMUŞ

Göktaş, sunumunda sosyal medya platformlarının denetimsiz olduğunu savundu. Dijital mecraların çocukları suça sürüklediğini ve mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığını iddia etti.

“Hiçbir şey yapmamak bir seçenek olamaz” diyen Göktaş, bazı ülkelerde uygulanan yasaklara ve düzenlemelere örnek verdi.

AKP YÖNETİCİLERİNDEN SOSYAL MEDYAYA RTÜK GELSİN ÖNERİSİ

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Toplantıda bazı MKYK üyeleri, RTÜK benzeri bir “dijital denetim kurulu” kurulması gerektiğini savundu.

Bu yapının, özellikle gençleri hedef alan şiddet, uyuşturucu ve cinsel içerikli paylaşımlarla daha etkin mücadele edebileceği dile getirildi.

CHP'li Bulut: Gazetecilik yoksa demokrasi de yokCHP'li Bulut: Gazetecilik yoksa demokrasi de yok

Üyeler, bugüne dek sosyal medya platformlarına getirilen yükümlülüklerin etkili olmadığını belirtti. TikTok, Instagram, YouTube ve X gibi uygulamalarda zararlı içeriklerin kolayca erişilebilir olduğuna dikkat çekildi. Şirketlerin ülkelere göre farklı kısıtlama politikaları uygulamasının sorunları derinleştirdiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Siyaset
'500 bin lira ile geçinemiyorum' diyen AKP'li vekilden 'Keşke yapmasaydı' dedirten açıklama
'500 bin lira ile geçinemiyorum' diyen AKP'li vekilden 'Keşke yapmasaydı' dedirten açıklama
'500 bin lira yetmiyor' diyen AKP'li vekilin Meclis performansı ortaya çıktı
'500 bin lira yetmiyor' diyen AKP'li vekilin Meclis performansı ortaya çıktı