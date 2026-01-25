CHP'li Bulut: Gazetecilik yoksa demokrasi de yok

Tekirdağ'da, CHP Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından “CHP İletişim Marmara Yerel Medya Buluşması” düzenlendi.

Buluşmaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da katıldı. Burada, Türkiye'deki basın özgürlüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Burhanettin Bulut, gazeteciliğin yerel ya da ulusal olarak ayrıştırılmasının yanlış olduğuna dikkat çekti.

Bulut, “Yereldeki gazeteciliğin ulusaldaki gazetecilikten hiçbir farkı yoktur. Yerelde çıkan haber, işin temelidir ve yukarıyı besler. Gazetecilik gazeteciliktir ve haber aktarır” dedi.

“ULUSAL MEDYA İKİ KUTBA MAHKUM EDİLDİ”

Yerel medyanın çoğu zaman küçümsendiğini ve müdahaleye açık bir alan olarak görüldüğünü belirten Bulut, bunun bilinçli bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Burhanettin Bulut, ulusal medyada ciddi kutuplaşma yaşandığını ve medyanın büyük ölçüde iktidara yakın “havuz medyası” ile sınırlı sayıda muhalif kanala sıkıştırıldığını vurguladı.

Bulut, “Bu yapı gazetecilik yapma imkanını ortadan kaldırıyor. Gazetecilik her şeyden önce araştırmadır, sorgulamadır, toplumsal hafızadır” dedi.

“GAZETECİLİK YOKSA DEMOKRASİDEN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Basın özgürlüğü sorununun aynı zamanda bir demokrasi sorunu olduğunu ifade eden Bulut, “Bir ülkede gazetecilik yapılamıyorsa orada demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetecilik yoksa yolsuzluk artar, güvensizlik artar” ifadelerini kullandı.

Mevcut sistemde denetim mekanizmalarının işlemediğini savunan Bulut, “Yargı yürütmeye bağlıysa, yasama çoğunluk nedeniyle denetleyemiyorsa geriye basın kalır. Basının dördüncü kuvvet olarak işlemesi gerekirken bu mümkün olmuyor” diye konuştu.

“YEREL BASIN KONTROL ALTINA ALINMAK İSTENİYOR”

RTÜK, Basın İlan Kurumu ve İletişim Başkanlığı’nı eleştiren Bulut, bu kurumların basını korumak yerine baskı aracı olarak kullanıldığını anlattı. RTÜK’ün yalnızca muhalif kanallara ceza verdiğini, Basın İlan Kurumu’nun ise yerel basını zorla birleştirmeye çalıştığını söyleyen Bulut, “Yerel basın belediyeyi denetler, kentin hafızasını yaşatır. Yerel basını güçlendirmek gerekirken tam tersine kontrol altına alınmak isteniyor” dedi.

Basın sorunlarının siyasi partilerle değil, mesleğin sahipleriyle çözülebileceğini vurgulayan Bulut, “Bu mesleğin sorunlarını çözecek olan sizlersiniz. Bugün bu toplantıları yapmamızın amacı, yedi bölgeden toplanan birikimi ortaklaştırmak ve çözüm üretmektir” ifadelerini kullandı.

Gazeteciliğin en temel sorununun ekonomik özgürlük olduğunun altını çizen Bulut, “Bu alanda ekonomik özgürlüğü sağlayacak en önemli unsur, gazetecilerin örgütlenmesi ve iç disiplinidir” diye konuştu.