Devlet reytinge bakmıyor! Yeni Şafak'a kamudan reklam yağdı

Türkiye’de kamu kaynaklarının dağıtımında açık bir medya ayrımcılığı yapıldığı yönündeki tartışmalar sürüyor. Bir yanda sınırlı imkanlarla halka doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışan muhalif medya kuruluşları ekonomik darboğazla boğuşurken, diğer yanda iktidara yakın medya organlarına milyarlarca liralık kamu kaynağı aktarılıyor.

Kamu kaynakları, iktidarın propaganda aracına dönüşmüş medya kuruluşlarına cömertçe aktarılırken, eleştirel yayın yapan medya organları sistemli biçimde yok sayılıyor.

Belediyeler AKP'ye geçince 'Devlet kuşu' kondu

HALK TV'YE SON 5 YILDA 1 TL KAYNAK VERİLMEDİ

Kamu kaynaklarından mahrum bırakılan medya kuruluşlarının başında Türkiye'nin en çok televizyon kanalı olan Halk TV geliyor.

Neredeyse her gün reyting sıralamasında birinci sırada yer alan Halk TV’ye, son 5 yılda kamu kurumları ve kamu bankalarından tek bir reklam ya da kaynak aktarılmadı.

İBRAHİM KAHVECİ'DEN CANLI YAYINDA SERT TEPKİ

Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, Halk TV başta olmak üzere muhalif medyanın kamu kaynaklarından mahrum bırakılmasına sert tepki gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşakanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın sahibi olduğu Albayrak grubundan 'Yeni Şafak Gazetesi'ni örnek gösteren Kahveci, gazetenin sadece "Vizyon" adlı ekinde onlarca kamudan gelen reklamın olduğunu söyledi.

Halk TV canlı yayınında gazetedeki ilanları birer birer gösteren Kahveci, "Her biri 48 sayfa, üç tane böyle ek. Her birinde kamu şirketleri ilanları dolu. Yani kamudan para aktarma mekanizması. Almışsın, parayı almışsın" dedi.

Zarar üstüne zarar açıklayan PTT'de 'ballı maaş' skandalı: Yüzde 91 zam yapılmış!

Kahveci, "Sana bir tane veriyor mu bunlar? Yok. Sen vatandaşa doğru bilgiyi aktarmak için can hıraş, acayip bir özveriyle bir haber aktarmaya çalışıyorsun. Vatandaşa doğru bilgiyi aktarmaya çalışıyorsun... Bu markalar bu milletin kardeşim. Hiç kimsenin değil" diyerek tepki gösterdi.

"2025’İN İLK DOKUZ AYINDA 4,9 MİLYAR LİRA KAYNAK AYRILDI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Kasım ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu çifte standarta dikkat çekmişti.

RTÜK, İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu'nu muhalif medyanın sesini kısmak için kullanılan şeytan üçgeni olduğunu belirten Bulut, kamu bankalarının 2025’in ilk dokuz ayında sadece reklam için 4,9 milyar lira harcadığını belirtti.

Söz konusu bütçenin neredeyse tamamının iktidar yanlısı televizyonlara ve gazetelere akıtıldığına dikka çeken Bulut, "Muhalif bazı gazete ve televizyonlara tek bir reklam dahi verilmediğini biliyoruz. Reklamların çoğu izlenmeyen televizyonlara, okunmayan gazetelere veriyorlar. Reklam için tek kıstasları izlenirlik değil, iktidarın borazanlığını yapmak. Oysa bu bankalar halkın bankası… Harcadıkları her kuruş, 86 milyon vatandaşın vergisinden geliyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Bulut: 4,9 milyar lira yandaş medyaya aktı

Bulut, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Reklamın amacı ürün tanıtmak ya da müşteri kazanmaktır; siyasi iktidarı memnun etmek değildir. Bu tablo sadece kamu kaynaklarının adaletsiz dağıtımı değil, aynı zamanda basın özgürlüğüne vurulan ekonomik bir darbedir. Eleştirel seslerin susturulduğu, kamu reklamlarından mahrum bırakıldığı, medyanın ekonomik kıskaca alındığı bir ülkede medya tek sesli olur; o ses de halkın değil, iktidarın sesi olur."