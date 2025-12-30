Zarar üstüne zarar açıklayan PTT'de 'ballı maaş' skandalı: Yüzde 91 zam yapılmış!

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), son yıllarda artan mali kayıplarını 2024 yılında da sürdürdü. Kurum, 2019 ve 2020 yıllarında zarar açıklamış, 2021’de 387 milyon TL, 2022’de 259 milyon TL, 2023’te 2,38 milyar TL ve 2024’te ise 3,61 milyar TL zarar etmişti.

Kamu kaynaklarının etkin kullanımı tartışılırken, PTT yönetiminde maaş artışı kamuoyunun tepkisini çekti. CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, zarar eden kuruma rağmen yönetim kurulu üyelerinin maaşlarına yüzde 91 oranında zam yapıldığını açıkladı.

AKP zarar etmedik kurum bırakmadı: Milyarlarca liralık kamu zararı!

YILLIK 4 MİLYON 443 BİN TL MAAŞ

Tahtasız’ın paylaştığı bilgilere göre, 2023 yılında 6 yönetim kurulu üyesine toplam 9 milyon 268 bin TL ödeme yapılırken, 2024’te üye sayısı 4’e düşmesine rağmen toplam ödeme 20 milyon 26 bin TL’ye yükseldi. Böylece her bir üye, yıllık 4 milyon 443 bin TL maaş aldı.

Tahtasız, “Enflasyonun sözde yüzde 50 civarında olduğu bir ortamda, zarar eden bir kamu kurumunda bu maaş artışı kabul edilemez” diyerek PTT yönetimine ve AKP hükümetine sert tepki gösterdi ve “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?” ifadelerini kullandı.