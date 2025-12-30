AKP zarar etmedik kurum bırakmadı: Milyarlarca liralık kamu zararı!

Sayıştay’ın 2024 yılı Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) denetim raporları, birçok kamu kuruluşunun ciddi zararlarla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Özelleştirme süreci devam ederken, özellikle TCDD, TMO, Sümer Holding ve PTT gibi kurumların finansal performansları dikkat çekiyor. İşte kurumların 2024 yılı bilançosuna dair öne çıkan detaylar:

TCDD: MİLYARLARCA TL ZARARA UĞRADI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 2024 yılında planlanan zararı aşarak ciddi bir mali kayba uğradı. 12.715 personel ile faaliyet gösteren TCDD, toplam 12,44 milyar TL personel gideri ve 3,28 milyar TL alım gerçekleştirdi. Üretim maliyeti 37,29 milyar TL’ye ulaşırken, satış gelirleri yalnızca 9,69 milyar TL oldu.

Eski TCDD Genel Müdürü'nün ihale karnesi de kaza karnesi gibi

Böylece TCDD’nin 2024 yılı zararı 36,59 milyar TL olarak gerçekleşti. Enflasyon düzeltmesi sonrası net zarar ise 24,50 milyar TL olarak kaydedildi. Kurum ayrıca 51,94 milyar TL tutarında nakdi yatırım harcaması yaptı.

TMO: SATIŞ ARTIŞINA RAĞMEN YÜKSEK ZARAR

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 yılında alım harcamalarında düşüş yaşamasına rağmen üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle ciddi zarar açıkladı. 2023 yılında 72,91 milyar TL olan net satışlar, 2024’te %16 artışla 84,87 milyar TL’ye yükseldi.

Ancak satışlardaki artışa rağmen TMO, 2024 yılında 12,09 milyar TL zarar etti. Bu zararın nedenini ise yüksek depolama maliyetleri ve kredi faizlerinin ürün birim maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisi olduğu belirtildi.

TMO’dan ‘haciz’ iddialarına açıklama

SÜMER HOLDİNG: SAT SAT BİTMEDİ ZARAR TAVAN YAPTI

Türkiye sanayileşmesinin öncülerinden Sümer Holding, özelleştirme sürecinin devam ettiği 2024 yılında zararını artırdı. 2023 yılının sonunda 116,3 milyon TL zarar açıklayan holding, 2024’te 237 milyon TL zarara ulaştı.

PTT sata sata bitiremedi: Yine satıyor

PTT'DE ZARAR KATLANARAK ARTIYOR

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), son yıllarda artan mali kayıplarını 2024’te de sürdürdü. 2019 ve 2020 yıllarında zarar eden şirket, 2021’de 387 milyon TL, 2022’de 259 milyon TL, 2023’te 2,38 milyar TL ve 2024 yılında ise 3,61 milyar TL zarar etti.