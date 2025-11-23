Eski TCDD Genel Müdürü'nün ihale karnesi de kaza karnesi gibi

2016-2019 yılları arasında TCDD Genel Müdürlüğü görevini yürüten İsa Apaydın'ın görevden alındıktan sonra geçtiği özel sektörde toplam 36 kamu ihalesi aldı.

8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen ve 25 kişinin öldüğü Çorlu Tren Kazası'nın sorumluluları olarak görülen ancak yargılanmasına izin verilmeyen Apayadın'ın yöneticileri arasında bulunduğu şirkete devlet kasasından bu ihaleler için toplamda 16 milyar TL çıktı.

"KATLİAMIN SORUMLUSU KABUL EDİLEN AMA BAŞINA BİR ŞEY GELMEYEN BEYEFENDİ"

Apaydın'ın özel sektöre geçtikten sonra aldığı ihaleleri CHP Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde gündeme getirdi.

Eski TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın

Apaydın'ın yöneticileri arasında bulunduğu Deha Altyapı A.Ş.'nin aldığı ihalelere dikkat çeken Özlale şöyle konuştu:

"Bir TCDD Genel Müdürü vardı, görevden alındı. Peki, görevden alındıktan sonra kendisine bir şey oldu mu? Oldu, milyarlarca lira para kazandı. Bakın, burada da ihaleleri var. Karayolları Genel Müdürlüğü Gülnar-Aydıncık, Silifke-Mut-Ayr-Gülnar yolu yapımı için ihaleye çıktı ve onu da Deha Altyapı Anonim Şirketi aldı. Şirketin yöneticileri arasında Çorlu tren katliamının sorumlusu olarak kabul edilen ama başına hiçbir şey gelmeyen Beyefendi var."

"Bu şirket de şu ana kadar sizden 38 tane kamu ihalesi altında tam 16 milyar lira para aldı. Şimdi, Sayın Bakan, değerli bürokratlar; bizler eğer hepimizi üzen ve hepimizin, sizin de Bakanlığınızın da itibarını zedeleyen bir katliamda, sorumluluğu olan birisine âdeta maddi açıdan ödüllendirir gibi böyle bir şeyi verirsek o zaman burada biz bir adaletten bahsedemeyiz."

3 YILDA 30 MİLYONDAN 150 MİLYONA

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Apaydın’ın en büyük hissedarı olduğu inşaat şirketi, 2019’da 30 milyon TL olan sermayesini 2022’de 150 milyon TL’ye çıkardı.

Şirket Apaydın’ın, Genel Müdürlük yaptığı TCDD’den, Fevzipaşa-Gaziantep-İslahiye demiryolu deprem hasarı onarın ihalesini aldı. Ulaştırma Bakanlığı’ndan ise Nurdağı-Hassa, Karacabey-Susurluk, Gaziantep-Şahinbey yollarının da arasında bulunduğu 17 ihale aldı ve bu yolların yapımını tamamladı. Şirket halen Nurdağı-Musabeyli, Kozan-Feke, Erdemli-Taşucu, Antalya Çevre Yolu, Orhaneli-Dursunbey, Mardin-Midyat, Silifke Gülanar yollarının yapımı da sürdürüyor.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, kılavuz trene çarparak kaza yaptı, 4 kişi ölürken 43 kişi de yaralandı ​​​​​

APAYDIN'IN KAZA KARNESİ

Apaydın’ın yaklaşık 3 yıllık genel müdürlük döneminde, ölümlerin yaşandığı 4 kaza kayıtlara geçti. 2016’dan sonra meydana gelen bu kazalarda toplam 37 kişi öldü, 400’den fazla kişi yaralandı.

6 Mayıs 2017 – Ankara-Kırıkkale hattında ilaçlama yapan trenin vagonu devrildi. Vagonun altında kalan işçilerden biri yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

4 Ağustos 2017 – Elazığ’da yük treni devrildi: 2 makinist yaşamını yitirdi

8 Temmuz 2018 – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında yolcu treni devrildi. 25 kişi hayatını kaybetti.

13 Aralık 2018 – Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, kılavuz trene çarparak kaza yaptı, 4 kişi ölürken 43 kişi de yaralandı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA RAĞMEN BAKANLIK SORUŞTURULMASINA İZİN VERMEDİ

Apaydın sadece, 13 Aralık 2018’de Ankara’da yaşanan ve dokuz kişinin öldüğü Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında kusurlu bulundu.

Kazanın üç ana nedeninden birinin hattın eksikleri olduğu halde işletmeye açılması olduğu belirtilen bilirkişi raporunda, “Ankara-Sincan hızlı tren hattını imalatı tamamlanmadan, ETCS/ERTMS sistemi gerekleri olmadan işletmeye açtığı için TCDD Genel Müdürü İsa A. kusurludur. Kazanın birinci ‘kök’ nedeni, hattın eksikleri olduğu halde açılması, diğer bir ifadeyle hattın açılması için acele edilmesidir” denildi.

Bilirkişi raporuna rağmen dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Apaydın'ın hakkında soruşturma izni vermedi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında yolcu treni devrildi. 25 kişi hayatını kaybetti

Çorlu Tren Katliamından 'yargılansın' deniyordu: TCDD yöneticisine bir ihale daha! 1.6 milyarlık yol yapacak

ÇORLU TREN KAZASINDA EVLADI ÖLEN ANNEYİ SOSYAL MEDYADAN ENGELLEMİŞTİ

Edirne’den İstanbul’a gitmek için hareket eden tren, 8 Temmuz 2018’de Çorlu’da Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in de aralarında bulunduğu 25 kişi, kazada hayatını kaybetmişti.

Oğuz Arda’nın annesi Mısra Öz, TCDD’nin en üst yöneticileri ve Ulaştırma Bakanlığı’nın da dava sürecine dahil edilmesini talep ediyor. 2021 tarihli bilirkişi raporunda kaza bölgesinde yer alan menfezin hizmet ömrünü doldurduğuna işaret edilmiş, 2023 tarihli ek bilirkişi raporunda TCDD asli kusurlu bulunmuştu.

2015'te genel seçimlerde AKP'den Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı olan İsa Apaydın, Torlu Tren Katliamı'nda hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ü sosyal medya hesabından engellemişti.