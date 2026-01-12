CHP'li Başarır ile AKP'li Usta arasında "sersem" polemiği

CHP'nin başlattığı nöbetin dördüncü gününde, Ali Mahir Başarır gece saat 04.00 sularında Meclis’ten bir video paylaştı. Başarır paylaşımında, "Meclis’te milyonlarca emeklinin hakkını savunduğumuz için bize ‘vurguncu’ diyenlere söylüyoruz: Biz CHP Grubu olarak emeklinin, yurttaşın hakkı için nöbetteyiz" ifadelerini kullandı.

LEYLA ŞAHİN USTA: "SERSEMLEYİP KAFANIZI TAŞLARA VURMAYIN"

Başarır'ın bu paylaşımına AKP kanadından tepki gecikmedi. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Başarır'ın videosunu alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"Dikkat edin de gece gece sersemleyip kafanızı taşlara vurmayın! Üzülürüz. Gerçi siz sersemliğe alışkınsınızdır, iyi nöbetler."

BAŞARIR'DAN ARŞİVLİ YANIT

Usta’nın "sersem" ifadesine CHP’li Ali Mahir Başarır’dan yanıt gecikmedi. Başarır, Leyla Şahin Usta’nın daha önce Alevilere yönelik tepki çeken bir konuşmasının yer aldığı videoyu paylaşarak, mesajına sadece "Sersem…!" notunu ekledi.