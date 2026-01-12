CHP'li Başarır ile AKP'li Usta arasında "sersem" polemiği

CHP'li Başarır ile AKP'li Usta arasında "sersem" polemiği
Yayınlanma:
TBMM’de CHP’nin başlattığı emekli nöbeti, AKP ve CHP grup başkanvekilleri arasında sosyal medya üzerinden yürütülen sert bir 'sersem' polemiğine dönüştü.

CHP'nin başlattığı nöbetin dördüncü gününde, Ali Mahir Başarır gece saat 04.00 sularında Meclis’ten bir video paylaştı. Başarır paylaşımında, "Meclis’te milyonlarca emeklinin hakkını savunduğumuz için bize ‘vurguncu’ diyenlere söylüyoruz: Biz CHP Grubu olarak emeklinin, yurttaşın hakkı için nöbetteyiz" ifadelerini kullandı.

LEYLA ŞAHİN USTA: "SERSEMLEYİP KAFANIZI TAŞLARA VURMAYIN"

Başarır'ın bu paylaşımına AKP kanadından tepki gecikmedi. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Başarır'ın videosunu alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"Dikkat edin de gece gece sersemleyip kafanızı taşlara vurmayın! Üzülürüz. Gerçi siz sersemliğe alışkınsınızdır, iyi nöbetler."

leyla.png

BAŞARIR'DAN ARŞİVLİ YANIT

Usta’nın "sersem" ifadesine CHP’li Ali Mahir Başarır’dan yanıt gecikmedi. Başarır, Leyla Şahin Usta’nın daha önce Alevilere yönelik tepki çeken bir konuşmasının yer aldığı videoyu paylaşarak, mesajına sadece "Sersem…!" notunu ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Türkiye
Oto elektrikçide facia! Sobaya atılan madde patladı: 1'i ağır 4 yaralı
Oto elektrikçide facia! Sobaya atılan madde patladı: 1'i ağır 4 yaralı
Evinde uyuşturucu satarken yakalandı: 15 yıl cezayı yedi!
Evinde uyuşturucu satarken yakalandı: 15 yıl cezayı yedi!
Kapalı alanlarda sigara kullanımına yeni düzenleme yolda!
Kapalı alanlarda sigara kullanımına yeni düzenleme yolda!