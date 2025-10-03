Çorlu Tren Katliamından 'yargılansın' deniyordu: TCDD yöneticisine bir ihale daha! 1.6 milyarlık yol yapacak

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamının üzerinden 7 yıl geçti.

6 yıl süren yargılamalar sonucu geçen yıl mahkeme, 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası vermişti. Yargılanmanın üst düzey yöneticileri kapsamaması ise eleştiri konusu olmuştu.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın’ın yönetici olarak görev yaptığı şirkete art arda kamu alıyor.

MERSİN'DE 1.6 MİLYARLIK YOL YAPACAK!

Karayolları Genel Müdürlüğü 9 Eylül'de Mardin'de yapımı planlanan Gülnar-Aydıncık ve Silifke-Mut Ayr Gülnar yolu yapımı işi için ihaleye çıktı. Rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen Pazarlık usulü yöntemiyle yapılan ihaleyi 1 milyar 658 milyon 514 bin TL'ye Deha Altyapı Anonim Şirketi aldı. Şirketin yöneticileri arasında Çorlu ailelerinin yargılansın dediği dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın yer alıyor.

38 PROJEYE İMZA ATTI!

Şirket Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, belediyeler ve ilçe belediyeleri gibi birçok kurumdan 38 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 16 milyar 677 milyon 832 bin TL olduğu ifade ediliyor.