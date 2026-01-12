Kar yolları kapattı: Mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Bingöl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova ilçesinde kara saplanan araçlar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımda aksamalara neden olması üzerine, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kar yağışı ve tipinin en etkili olduğu ilçelerden biri olan Karlıova’da, zorlu hava koşulları sürücülere zor anlar yaşattı.

Ankara'da kar yağışı etkili olduAnkara'da kar yağışı etkili oldu

Yoldan çıkarak kara saplanan ve mahsur kalan araçlara İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. İhbarlar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçları bulundukları yerden kurtararak sürücülerin güvenli şekilde yollarına devam etmelerini sağladı.

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücülere uyarılarda bulundu. Açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ekiplerin olası olumsuzluklara karşı sahada hazır beklediği bildirildi.

Kaynak:DHA

Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Türkiye
Oto elektrikçide facia! Sobaya atılan madde patladı: 1'i ağır 4 yaralı
Oto elektrikçide facia! Sobaya atılan madde patladı: 1'i ağır 4 yaralı
Evinde uyuşturucu satarken yakalandı: 15 yıl cezayı yedi!
Evinde uyuşturucu satarken yakalandı: 15 yıl cezayı yedi!
Kapalı alanlarda sigara kullanımına yeni düzenleme yolda!
Kapalı alanlarda sigara kullanımına yeni düzenleme yolda!