Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'yi etkisi altına soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Ankara'da da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Başkentte cadde, sokak ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Hakkari'de 310 köy yolu ulaşıma açıldı

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Yarın İstanbul'da beklenen kar yağışı için İBB'den de açıklama geldi!

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 1985 araç ve 2 bin 621 personelin sahada karla mücadele ettiği ifade edildi.