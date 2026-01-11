Hakkari'de 310 köy yolu ulaşıma açıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'yi etkisi altına soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Onlarca ilde yoğun kar yağışından dolayı binlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açmak için sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

HAKKARİ'DE 310 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Kar yağışı Hakkari'de de etkili oldu. Kentte iki gün önce etkili olan yoğun kar yağışından dolayı 108 köy ve 245 mezra yolu olmak üzere 353 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

3 ilde 940 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri 112 iş makinesi ve 118 personelle çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kapalı yollardan 310'u ulaşıma açılırken, kapalı kalan 43 köy ve mezra yolunun açılması için ise çalışmalar devam ediyor.