Yarın İstanbul'da beklenen kar yağışı için İBB'den de açıklama geldi!

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkisiyle fırtına ve sağanak yağışlar etkili oldu.

Akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıran yağışlara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tüm birimleriyle teyakkuza geçti.

YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRDI

Saat 19.00-20.00 itibarıyla etkili olmaya başlayan sağanak yağmur, 21.00’de Avrupa Yakası’nda şiddetini artırarak ilerleyen saatlerde il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti. Hadımköy, Arnavutköy, Büyükçekmece, Florya ve Eyüpsultan’da bir saat içerisinde metrekareye 10 ila 15 kilogram arasında yağış kaydedilirken, İstanbul genelinde gün boyu toplam yağış miktarı gittikçe arttı.

İstanbul'da dün geceki felaketten geriye bu kareler kaldı! Hayat adeta felç oldu

KOORDİNASYON AKOM'DA

Kentteki duruma ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili tüm birimler uyarılarak alarm durumuna geçirildi. Afet İşleri, İtfaiye, Park ve Bahçeler, Zabıta, Trafik, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İSKİ, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları, İşletmeler ve Halkla İlişkiler birimleriyle koordinasyon, saat 17.00 itibarıyla AKOM’dan sağlandı. İBB ekipleri, fırtına ve sağanak yağışın olası etkilerine karşı 4.132 personel ile 1.651 araç ve iş makinesiyle kent genelinde çalışmalarını sürdürdü.

82 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Fırtına nedeniyle İBB komutalarına şu ana kadar toplam 82 olay bildirildi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi. Müdahale edilen olaylar arasında 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 2 çatı uçması, 51 tehlike arz eden parça ve 3 direk devrilmesi yer aldı.

İstanbul'da kar alarmı verildi sadece saatler kaldı! Peki okullar tatil edilecek mi?

CİDDİ OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde lokal su baskınları, yollarda göllenmeler ve rögar taşmaları meydana geldi. Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beykoz, Çatalca, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer ve Sultangazi’de farklı noktalarda yaşanan bu olumsuzluklara ekiplerce hızlı şekilde müdahale edilirken, ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Gün içerisinde bazı hatlarda sefer iptalleri yaşanırken, dün akşam saat 19.00 itibarıyla tüm seferler kademeli olarak iptal edildi.

PAZARTESİ KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Bilgilendirmeye göre an itibarıyla yağışlar il genelinde şiddetini kaybederken, aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin pazar günü boyunca devam etmesi bekleniyor.

Pazar akşam saatlerinden itibaren ise Balkanlardan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle yaklaşık 10 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 2-3 derece seviyelerine kadar düşeceği, yağışların karla karışık yağmur ve pazartesi sabah saatlerine doğru il genelinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.