İstanbul'da kar alarmı verildi sadece saatler kaldı! Peki okullar tatil edilecek mi?

Kuvvetli fırtına gece boyunca Türkiye’yi etkisi altına alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava koşullarının etkisini sürdüreceğini belirterek 13 il dışında yurdun tamamı için sarı kodlu fırtına ve sel uyarısı yaptı.

Kuvvetli sağanağın akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bırakmasının ve hava sıcaklıklarının 6-7 derece birden düşmesinin beklendiğini açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, fırtına ve kuvvetli yağışın hakim olduğu yurt genelinde akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.

Çatıları uçuran, ağaç ve direkleri deviren fırtına bugün de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 55 il için uyarıda bulunurken, pazartesi ve salı günleri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde de kar yağışı beklendiğine dikkat çekti.

Uyarıların ardından gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Uzmanlar, beklenen yağışların etkili olması halinde 12 ve 13 Ocak tarihlerinde Türkiye’nin birçok ilinde eğitime ara verilmesinin muhtemel olduğunu belirtirken, bu durum öğrenciler için kesintisiz 4 günlük tatil ihtimalini de gündeme getirdi.

Kar yağışının megakentte akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI UYARISI YAPILAN ŞEHİRLER

İstanbul Kocaeli Düzce Sakarya Yalova Bilecik Bursa Kütahya Afyonkarahisar Isparta Zonguldak Bolu Bartın Karabük Ankara Konya Karaman Kastamonu Çankırı Kırıkkale Kırşehir Nevşehir Niğde Kayseri Tokat Amasya Ardahan Kars Iğdır Ağrı Van Hakkari Şırnak Siirt Bitlis Muş Erzurum Artvin Bayburt Bingöl Batman Diyarbakır Elazığ Tunceli Erzincan Gümüşhane

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞMUR VE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı.

Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli şekilde kullandı.

Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi.

Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı.

Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarında yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

AKOM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların pazartesi sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

12 Ocak Pazartesi: Kuvvetli kar yağışı 13 Ocak Salı: Parçalı bulutlu 14 Ocak Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu 15 Ocak Perşembe: Parçalı ve az bulutlu 16 Ocak Cuma: Parçalı ve az bulutlu 17 Ocak Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

ORHAN ŞEN'DEN KRİTİK ÇAĞRI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü okulların tatil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Şen, "Pazartesi soğuk ve kar batıyıda etkisine alacak. İstanbulda etkilenecek. İstanbulda kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbulda pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgatta yağsa sorun olmaz ama istanbulda olur. Battaniye Kahve ve Kitap pazartesinin menüsü olsun." diyerek uyarıda bulundu.

