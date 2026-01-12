Son dakika | Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 4 kişi için tutuklama talebi

Son dakika haberi... Hafta sonu yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerden Ayşe Tarım , Ayşe Sağlam , Burak Fahri Yön ve Ceren Alper tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel için ise adli kontrol istendi.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri hafta sonu harekete geçti. Operasyonun detaylarına göre, Jandarma ekipleri 100 kişilik bir tim ile Bebek Otel'de arama yaparken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çeşitli gece kulüplerine baskın düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin 6 işletmede, jandarma ekiplerinin ise 1 işletmede arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan aramalarda; uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likitler, artık maddeler, kokain, esrar, haplar ile hassas terazi ve mermilerin ele geçirildiği kaydedildi.

SUÇLAMALARIN KAPSAMI VE GÖZALTI LİSTESİ

Operasyon kapsamında aralarında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in de bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise oldukça ciddi başlıkları içeriyor.

Gözaltı gerekçeleri arasında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamalarının yanı sıra "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" iddiaları da yer aldı. Ünlü oyuncu Can Yaman’ın cumartesi akşamı serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ceyda Ersoy ve Doğukan Güngör'ün ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardıCeyda Ersoy ve Doğukan Güngör'ün ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı

SAVCILIK SEVKLERİ: TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL TALEPLERİ

Gözaltındaki diğer isimlerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıktaki ifade süreçleri de bugün itibarıyla sona erdi. İfadelerin alınmasının ardından savcılık makamı şüpheliler hakkında iki farklı talepte bulundu.

Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan, dosyada adı geçen diğer isimlerden Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel için ise savcılık tarafından "adli kontrol" hükümleri uygulanması istendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

