Ceyda Ersoy ve Doğukan Güngör'ün ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı

Fenomen Ceyda Ersoy ile oyuncu Doğukan Güngör’ün, yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, ifadesinde kullanıcı olduğunu belirterek tedavi talebinde bulunduğunu ve pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılan oyuncu Doğukan Güngör ise bir daha uyuşturucu madde kullanmayacağını söyledi.

'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy gözaltına alındı

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞIMI KABUL ETTİM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu ve fuhuş” soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Doğukan Güngör’ün beyanları dosyaya yansıdı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Güngör, uyuşturucu kullandığını kabul ederek "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım. Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım" açıklamasında bulundu.

"PİŞMANIM" DEDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ise evinde ele geçirilen kokain ve uyuşturucu hapları kullanım amacıyla bulundurduğunu söyledi. Ersoy ifadesinde "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ifadesinin devamında Ersoy’a dosyada adı geçen bazı kişiler soruldu. Ersoy, "Cihan Şensözlü'yü internetten tanırım. Sohbetlerin ne amaçla yazıldığını bilmiyorum ancak uyuşturucu temin etmedim. Mert Tandoğan ile ne amaçla konuştuğumu bilmiyorum. Zafer Boyacı'nın neden uyuşturucu fotoğrafı attığını bilmiyorum. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Telefonumdaki sohbetleri uyuşturucu madde etkisi altında yazdım" ifadelerini kullandı.