PTT sata sata bitiremedi: Yine satıyor

AKP iktidarı döneminde ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan PTT, 3 milyar TL’lik borç yüküyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Kamuya ait PTT, yıkıcı mali tabloyla başa çıkabilmek için gayrimenkullerini satışa çıkarmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra, Yozgat, Antep ve Muğla gibi daha küçük yerleşim yerlerinde de toplamda 49 taşınmazı satışa çıkarıldı.

TAŞINMAZ SATIŞLARI 2.2 MİLYAR TL’Yİ GEÇTİ

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre PTT’nin satışa sunduğu taşınmazların toplam bedeli şu an 2.2 milyar TL’yi aşmış durumda.

HABER-SEN: PTT GÖZ GÖRE GÖRE ÇÖKERTİLMİŞTİR

Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, HABER-SEN yetkilileri, PTT'nin içine düştüğü bu durumu, son yıllarda uygulanan yanlış politikaların ve liyakatsiz yönetimlerin bir sonucu olarak değerlendirdi. Haber-Sen tarafından yapılan açıklamada, "PTT göz göre göre çökertilmiştir ve bu çöküşün bedeli halkın malı olan taşınmazların satılmasıyla ödenmeye çalışılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

HABER-SEN'İN TALEPLERİ

HABER-SEN, PTT’nin geleceğini koruyabilmesi için bir dizi talepte bulundu. Bu talepler arasında şunlar öne çıkıyor:

Taşınmaz satışları derhal durdurulmalı: Kurumun değerli varlıklarının satışı derhal durdurulmalı, bu yolun son çare olarak kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Liyakatsiz yönetimlere son verilmeli: Yönetimde liyakat esas alınmalı, siyasi atamalar kaldırılmalı ve kurumun geleceği için daha profesyonel bir yaklaşım benimsenmelidir.

Mali durumu şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmalı: PTT’nin mali durumu, halkla ve kamuoyu ile daha şeffaf bir şekilde paylaşılmalı. Bu adım, kurumun güvenilirliğini artıracak ve toplumun bilinçli bir şekilde süreçlere katılımını sağlayacaktır.

SON 6 YILDA DEVASA ZARARLAR

PTT’nin mali durumu, son 6 yılda büyük bir çöküş gösterdi. Kurumun her yıl yaşadığı zarar, borçlarının giderek arttığını ve mali disiplinin kaybedildiğini ortaya koyuyor. İşte PTT'nin son yıllardaki zarar tablosu:

2019: 1,2 milyar TL

2020: 741 milyon TL

2021: 387 milyon TL

2022: 259 milyon TL

2023: 2,3 milyar TL

2024: 3,6 milyar TL (Tahmini)