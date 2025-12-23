Tüketici Hakem Heyetleri ödeme sınırında düzenleme

Tüketici Hakem Heyetleri ödeme sınırında düzenleme
Tüketici anlaşmazlıklarında il ve ilçe hakem heyetlerinin bakacağı dava konusu değerinin üst sınırı 2026 yılı için 186 bin TL olarak belirlendi. Bu oran, mevcut limitte yaklaşık yüzde 25.5'lik bir artış anlamına geliyor.

Resmî Gazete'de yayımlanan bir tebliğ ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nde yer alan parasal sınırlara ilişkin önemli bir güncelleme yapıldı. Buna göre, tüketici işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda görevli heyetlerin bakacağı anlaşmazlıklar kapsamındaki tutarlar artırıldı.

YENİ PARASAL SINIR 186 BİN TL OLDU

İl veya ilçe tüketici hakem heyetlerinin görev alanına girecek davalardaki üst tutar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, konu değeri 186 bin TL'ye çıkarıldı. Bu miktarın altında olan uyuşmazlıklara ilgili il veya ilçe heyetleri bakacak.

ORAN YÜZDE 25,49 ARTTIRILDI

Söz konusu 186 bin TL'lik yeni limit, önceki yıla kıyasla %25,49 oranında bir artış anlamına geliyor.

DAHA YÜKSEK TUTARLI DAVALAR İL TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDE

Konunun değerinin 186 bin TL'yi aştığı durumlarda ise yetki, İl Tüketici Mahkemeleri'ne ait olacak.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

