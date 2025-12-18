Sayaçlarda yeni dönem: Düzenleme Resmî Gazete'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, su, elektrik ve gaz sayaçlarının bakım, onarım ve ayar hizmetlerine ilişkin yeni ücret tarifesini yayımladı. "Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YENİ TARİFE 2026'DA BAŞLIYOR

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak olan tebliğ, sayaçların tamir ve ayar hizmetlerine dair usul ve esasları düzenliyor. Bu kapsamda, 27 Aralık 2024'te yayımlanan eski ücret tarifesi aynı tarihte yürürlükten kalkacak.

REDDEDİLEN SAYAÇLAR İÇİN ÜCRET ALINMAYACAK

Tebliğin getirdiği en önemli düzenlemelerden biri, muayene sonucu uygun bulunmayarak reddedilen sayaçlar için vatandaşlardan hiçbir tamir veya ayar ücreti talep edilemeyecek olması.

ŞEFFAFLIK ZORUNLULUĞU VE CEZA UYGULAMASI

Yeni düzenlemeyle tamir ve ayar istasyonlarına bir zorunluluk getirildi. İşletmeler, Bakanlıkça belirlenen ücret tarifesini müşterilerin rahatça görebileceği bir noktaya asmakla yükümlü olacak. Belirlenen tavan ücretlerin üzerinde ödeme talep eden veya alan işletmelere ise 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na istinaden idari para cezası uygulanacak.

Uygulanacak ücretler şöyle:

Elektrik sayaçları

- Tek fazlı sayaç ayar ücreti: 107 TL

- Çok fazlı sayaç ayar ücreti: 140 TL

- Tamir gerektiren durumlarda ücretler 140 TL – 160 TL arasında değişiyor.

- Boyama gereken hallerde sayaç başına 39 TL – 62 TL arasında ek ücret uygulanıyor.

Gaz sayaçları:

- G6 (konut tipi) sayaç ayarı: 152 TL

- G10–G25 arası sayaçlar: 210 – 303 TL

- G40–G65 arası sayaçlar: 406 – 603 TL

- G100–G160 arası sayaçlar: 804 – 1003 TL

- G250 ve üzeri endüstriyel sayaçlar: 1204 TL’den başlayıp 4504 TL’ye kadar çıkıyor.