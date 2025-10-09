Kartlı su sayacı dönemi bitiyor! Bir vatandaşın başvurusu her şeyi değiştirdi

Çanakkale Belediyesi tarafından, damga yılı dolmuş su sayaçlarının zorunlu olarak ön ödemeli sayaçlarla değiştirilmesine yönelik uygulama tartışma yarattı. Bir vatandaş, kendisine sayaç seçme hakkı tanınmadan ön ödemeli sayaca zorlandığı ve bu sayaç için ücret ödediği gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) başvurdu.

KURUM BAŞVURANI HAKLI BULDU

Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, belediyenin yalnızca ön ödemeli sayaç takma zorunluluğu getirmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna hükmetti. Belediyenin, sayaç seçiminde aboneye tercih hakkı tanımaması; Kartlı su sayacıBorçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Yargıtay içtihatlarına aykırı bulundu.

Kararda, başvuranın mekanik sayaç kullanmak istemesinin engellenmemesi gerektiği vurgulandı.

Ombudsman, Çanakkale Belediyesi’ne; vatandaşın ön ödemeli su sayacının mekanik sayaçla değiştirilmesi, sayaç bedelinin güncel değerle iadesi ve uygulamanın dayanağı olan 2019 tarihli meclis kararlarının da hukuka uygun biçimde yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiyede bulundu.

CHP'Lİ MUHARREM ERKEK HAREKETE GEÇTİ

Sayaç konusu Çanakkale Belediye Meclisi'nde de tartışıldı. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ilgili birimlere talimat vererek gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Yeni düzenleme ile Çanakkaleliler bir tek kartlı akıllı sayaç kullanmak zorunda olmayacak. Eski tip okumalı sayaçlar da tercih olarak sunulacak.

Kartlı sayaçlar nedeniyle birçok vatandaşın ani kesintiler yaşadığı bu yüzden mağduriyetler yaşandığı da öğrenildi.