Kartlı su sayacı dönemi bitiyor! Bir vatandaşın başvurusu her şeyi değiştirdi

Kartlı su sayacı dönemi bitiyor! Bir vatandaşın başvurusu her şeyi değiştirdi
Yayınlanma:
Çanakkale Belediyesi'nin ön ödemeli su sayacı zorunluluğu tartışma yarattı. Bir vatandaş seçme hakkı tanınmadığı gerekçesiyle Ombudsman’a başvurdu. Belediye de harekete geçti. Artık Çanakkale'de tip sayaç olmayacak, vatandaş dilediğini kullanacak.

Çanakkale Belediyesi tarafından, damga yılı dolmuş su sayaçlarının zorunlu olarak ön ödemeli sayaçlarla değiştirilmesine yönelik uygulama tartışma yarattı. Bir vatandaş, kendisine sayaç seçme hakkı tanınmadan ön ödemeli sayaca zorlandığı ve bu sayaç için ücret ödediği gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) başvurdu.

KURUM BAŞVURANI HAKLI BULDU

Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, belediyenin yalnızca ön ödemeli sayaç takma zorunluluğu getirmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna hükmetti. Belediyenin, sayaç seçiminde aboneye tercih hakkı tanımaması; Kartlı su sayacıBorçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Yargıtay içtihatlarına aykırı bulundu.

Kararda, başvuranın mekanik sayaç kullanmak istemesinin engellenmemesi gerektiği vurgulandı.

Ombudsman, Çanakkale Belediyesi’ne; vatandaşın ön ödemeli su sayacının mekanik sayaçla değiştirilmesi, sayaç bedelinin güncel değerle iadesi ve uygulamanın dayanağı olan 2019 tarihli meclis kararlarının da hukuka uygun biçimde yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Tarih kitapları değişebilir! Binlerce yıllık savaşın sır perdesi Çanakkale'de aralandıTarih kitapları değişebilir! Binlerce yıllık savaşın sır perdesi Çanakkale'de aralandı

CHP'Lİ MUHARREM ERKEK HAREKETE GEÇTİ

Sayaç konusu Çanakkale Belediye Meclisi'nde de tartışıldı. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ilgili birimlere talimat vererek gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Yeni düzenleme ile Çanakkaleliler bir tek kartlı akıllı sayaç kullanmak zorunda olmayacak. Eski tip okumalı sayaçlar da tercih olarak sunulacak.

Kartlı sayaçlar nedeniyle birçok vatandaşın ani kesintiler yaşadığı bu yüzden mağduriyetler yaşandığı da öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
TFF Galatasaray Beşiktaş derbisi kararını açıkladı: Cezalar yolda
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Türkiye
Trump Erdoğan'la görüşmesinden 7 ay önce Türkiye'deki nadir elementler için hazırlığa başlamış! Tutanaklar ortaya çıktı
Trump Erdoğan'la görüşmesinden 7 ay önce Türkiye'deki nadir elementler için hazırlığa başlamış! Tutanaklar ortaya çıktı
Neyzen ve ebru sanatçısı Niyazi Sayın yaşamını yitirdi
Neyzen ve ebru sanatçısı Niyazi Sayın yaşamını yitirdi
Hatay’da yangın paniği! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı
Hatay’da yangın paniği! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı