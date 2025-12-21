Meteoroloji tarih verdi! Bu iki bölgeyi fırtına vuracak

Meteoroloji tarih verdi! Bu iki bölgeyi fırtına vuracak
Yayınlanma:
Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

SALI GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Ayrıca Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

FIRTINA SIRASINDA NE YAPILMALI?

Mümkün olduğunca içerde kalın.

Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.

Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.

Kaynak:AA

