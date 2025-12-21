Meteoroloji tarih verdi! Bu iki bölgeyi fırtına vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...

SALI GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Ayrıca Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

FIRTINA SIRASINDA NE YAPILMALI?