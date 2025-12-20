Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu

Yeni yılla birlikte asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar merakla beklenirken, bir fabrikadaki işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu.

Kocaeli Gebze’de üretim yapan CAVO Otomotiv işyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şube ve işveren arasındaki anlaşma imzalandı. Özgür Kocaeli'den Yavuz Solmaz'ın haberine göre; otomotiv işyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şube ve işveren arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi.

Emeklilere uyarı geldi: 11 gün daha sıkın dişinizi paraya para ekleyin

Bu anlaşmayla işçilerin maaşlarının net 95 TL olduğu açıklandı.

İŞTE AÇIKLAMA

Birleşik Metal-İş Gebze 1 Nolu Şube sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“CAVO otomotivde toplu sözleşmemiz üyelerimizin kararlı duruşu, onayı ve çok yüksek oranda memnuniyeti ile imzalandı. Bu sayede; Tüm ücret ve sosyal hakların net olarak ödendiği fabrikada ücret ve ikramiye birlikte ortalama 83 bin net, her ay düzenli olarak ödenen vergi istisnası, yakacak vb. ödemeler eklendiğinde 95 bin net olarak hayata geçmiş oldu. Başta üyelerimiz olmak üzere emeği geçen tüm kadrolarımıza teşekkür ediyoruz.”