Yılbaşından önce kritik sahte içki uyarısı! Dikkat edilmesi gerekenleri tek tek açıkladı

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak alkole karşı vatandaşları uyardı. Üzümcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni yıl gecesi eğlencesi nedeniyle alkol tüketimi arttığını ifade ederek "Ne yazık ki geçmiş yıllarda, genelde bu yılbaşına denk gelen tarihlerde de kaçak alkol ve sahte alkolden dolayı birçok can kaybı ve sağlık sorunları yaşandı" dedi.

Geçmişte yaşanan örneklerde, çok ciddi sağlık sorunları ve birçok can kaybı yaşandığını anımsatan Üzümcü, "Bu ülkemiz açısından son derece kötü bir olay, son derece bizi olumsuz tanıtan, olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir vahim durum. Bunu engellemek için başta Emniyet ve Tarım Orman Bakanlığı'nın denetimleri sıklaştırması gerekiyor. Bu tarz kötü niyetli kişilere göz açtırmamak gerekiyor" sözlerini sarf etti.

“ÜRÜN SATIŞ FİYATININ ÇOK ALTINDAYSA KUŞKULANMAMIZ GEREKİYOR”

Üzümcü, sözlerinin devamında, "Özellikle nereden geldiği belli olmayan, üzerinde etiketi, barkodu bulunmayan, kullanılmış, yıpranmış şişelerde veya kapağı açık şişelerde alkoller alınmamalı. El altından satılan, nerede satıldığı belli olmayan alkolleri alıp tüketmeyin. Restoranda olsanız da muhakkak bu alkollerin kendi şişelerinin kendi masanızda açılmasını isteyin ve bunların ana bayiden mi alındığını, Tekel satış ruhsatı olan bayilerden mi alındığını muhakkak sorgulayın.” ifadelerine yer verdi.

Şişelerin barkodunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Üzümcü, “Çünkü bu şişelere toplayıp tekrardan ikinci bir kere kullanma şeklinde de yapıldığını duyuyoruz. Bu da sorun ve burada bunu yapan kişilere de büyük bir sorumluluk düşüyor. Restaurantlar kesinlikle boş şişeleri hurdacılara veya bunu toplayanlara vermemeli, imha etmeleri gerekiyor. Yani birçok konu var, eğer bir ürün satış fiyatının çok altındaysa da burada muhakkak kuşkulanmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi

“BU İŞİN ŞAKASI YOK”

“Bu işin şakası yok, direkt insanın göz kaybına yani kör olmasına veya can kaybına neden oluyor ki bu zaten en büyük felaket neden oluyor. O yüzden tekrar tekrar uyarmak istiyorum; mümkünse yüksek alkollü içkilerin tüketimini azaltalım yılbaşında. Çünkü yılbaşında aşırı tüketim olabiliyor.” ifadelerini kullanan Üzümcü, açıklamasını devamında “Çok yüksek alkollü yerine düşük alkollü içecekleri tüketmekte fayda var. O anlamda bunları söyleyebiliriz. Bir de kesinlikle ve kesinlikle emin olduğunuz, güvenliğiniz bu konuda Tekel ruhsatı almış, Tekel müfredatından veya büyük marketlerden bunu alıp tüketmemiz gerekiyor." dedi.