Erzurum'da katliam gibi kaza! 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Erzurum'da TIR ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da TIR ile SUV tipi aracın çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. Kazada aracın içinde bulunan 4 kişi olay yerinde can verdi.

aa-20260206-40481556-40481547-erzurumda-tir-ile-carpisan-suv-tipi-aractaki-4-kisi-hayatini-kaybetti.jpg

ERZURUM-TORTUM KARA YOLUNDA FECİ KAZA

Kaza, akşam saatlerinde Erzurum-Tortum kara yolu Akdağ Mahallesi mevkisinde yaşandı.

Ramazan Katılmış'ın kullandığı 41 BZ 206 plakalı SUV tipi araç, sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen yabancı plakalı bir TIR'la çarpıştı.

aa-20260206-40481556-40481546-erzurumda-tir-ile-carpisan-suv-tipi-aractaki-4-kisi-hayatini-kaybetti.jpg

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

aa-20260206-40481556-40481548-erzurumda-tir-ile-carpisan-suv-tipi-aractaki-4-kisi-hayatini-kaybetti.jpg

4 KİŞİ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde sürücü ile Nurtekin A., Erdem Ö. ve İbrahim Ö.'nün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

aa-20260206-40481556-40481549-erzurumda-tir-ile-carpisan-suv-tipi-aractaki-4-kisi-hayatini-kaybetti.jpg

Kaza yerine gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, ekiplerden bilgi aldı.

aa-20260206-40481556-40481555-erzurumda-tir-ile-carpisan-suv-tipi-aractaki-4-kisi-hayatini-kaybetti.jpg

Kazaya ilişkin başlatılan inceme devam ediyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

