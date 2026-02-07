Erzurum'da katliam gibi kaza! 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Erzurum'da TIR ile SUV tipi aracın çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. Kazada aracın içinde bulunan 4 kişi olay yerinde can verdi.

ERZURUM-TORTUM KARA YOLUNDA FECİ KAZA

Kaza, akşam saatlerinde Erzurum-Tortum kara yolu Akdağ Mahallesi mevkisinde yaşandı.

Ramazan Katılmış'ın kullandığı 41 BZ 206 plakalı SUV tipi araç, sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen yabancı plakalı bir TIR'la çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

4 KİŞİ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde sürücü ile Nurtekin A., Erdem Ö. ve İbrahim Ö.'nün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerine gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, ekiplerden bilgi aldı.

Kazaya ilişkin başlatılan inceme devam ediyor. (AA)