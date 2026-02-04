Festival dönüşü feci kaza: En az 16 kişi öldü

Brezilya’nın Alagoas eyaletinin kırsal iç kesimlerinde Salı günü meydana gelen kazada, yaklaşık 60 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü virajlı yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yetkililer, kaza sırasında bazı yolcuların çarpmanın etkisiyle araçtan fırladığını, diğerlerinin ise otobüs enkazının altında sıkıştığını bildirdi.

ÖLÜ VE YARALI DURUMU

Alagoas yerel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, kazada 7 kadın, 5 erkek ve 4 çocuk olmak üzere toplamda en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aralarında durumu ağır olan bir çocuğun da bulunduğu kazazedeler, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edildi ve tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın "son derece karmaşık" bir yapısı olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

"SIRADIŞI VE AĞIR BİR KAZA"

Kurtarma operasyonuna katılan Alagoas Havacılık Departmanı Direktörü Albay Andre Madeiro, düzenlediği basın toplantısında kazanın vahametine dikkat çekti. Madeiro, "Otobüs virajda yoldan çıkarak devrildi ve bazı insanlar araçtan dışarı savruldu. Bazıları ise aracın altında sıkışıp kaldı. Bu çok kötü, hatta sıradışı bir kazaydı," ifadelerini kullandı.

X sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde, ağır hasar almış otobüsün yan yatmış halde olduğu ve yaralı yolcuların enkazın yanında yardım beklediği görüldü.

CEARA’DAKİ FESTİVALDEN DÖNÜYORLARDI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, kaza yapan otobüs Ceara eyaletindeki "Nossa Senhora da Candelaria" (Candelaria Meryem Anası) kutlamalarından dönüyordu. Söz konusu dini festival, her yıl 2 Şubat'ta binlerce inananın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

EYALETTE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Alagoas Valisi Paulo Dantas, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Vali Dantas, "Böylesine büyük bir acının yaşandığı bu dönemde, aileler ve arkadaşlarla dayanışma içindeyim," diyerek eyalette üç günlük yas ilan edileceğini duyurdu.

BREZİLYA’DA TRAFİK KAZASI BİLANÇOSU AĞIR

Ölümcül trafik kazalarının yaygın olduğu Brezilya’da, Ulaştırma Bakanlığı verileri durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

2024 verileri: Bakanlık verilerine göre 2024 yılında ülkede trafik kazalarında 10.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Önceki kazalar: Ekim ayında kuzeydoğudaki Pernambuco eyaletinde bir sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu 17 kişi ölmüştü.

Aralık 2024: Güneydoğu Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu en az 32 kişi yaşamını yitirdi.